Astăzi, Mirel Dragomir a fost vizitat de familie, mai exact de mama, tatăl şi sora sa. Vizibil afectată era chiar mama tânărului, care, cu lacrimi în ochi, ne-a spus că este foarte greu şi prin ce trec ei. I-au adus apă şi fructe, asta până când pleacă la Bucureşti, acolo unde va fi supus unei expertize psihiatrice. Cei care au intrat la vorbitor au fost doar tatăl şi sora lui Mirel, în timp ce mama s-a rugat în curtea din capela IPJ Timiş.

Andreea a fost înmormântată astăzi, în Padeş

De la poliţie au venit cu toţii la apartamentul unde a avut loc crima, a fost prima dată practic când au intrat în locuinţă după arestarea tânărului. În tot acest timp, sute de oameni s-au adunat în localitatea natală a Andreei, în Padeş, ca să o conducă pe ultimul drum, au fost clipe dramatice la căpătâiul fetei, ce a fost ucisă cu cruzime.

Tatăl Andreei a răsturnat declaraţiile ucigaşului care a povestit în faţa anchetatorilor că avea o relaţie cu Andreea din decembrie, anul trecut. Mirel nu era iubitul ei, ci doar un amic. Andreea era prietenă cu sora criminalului și așa a ajuns să-l cunoască și pe el, spune tatăl. Fata i-ar fi refuzat avansurile, iar individul a făcut o obsesie pentru ea. Surse Observator spun că studenta la medicină a fost măcelărită cu 60 de lovituri de cuţit, iar criminalul a fi folosit două cuţite.

Primele declaraţii ale lui Mirel, criminalul Andreei

"Am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa", spune referatul procurorilor. A fost momentul în care individul şi a ieşit din minţi, orbit de gelozie.

"Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc", se mai arată în referat.

