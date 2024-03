A ucis din gelozie , pentru că s-a enervat. Este declaraţia şocantă a studentului criminal din Timişoara. Individul a povestit cum a ajuns s-o ucidă pe Andreea cu 60 de lovituri de cuţit . Le-a spus anchetatorilor că a înjunghiat-o după ce a surprins-o că scrie mesaje pe telefon, iar fata a refuzat să-i spună cu cine vorbeşte.

Vezi și

"Am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor! Am lovit-o! M-am enervat foarte tare!", se arată în referatul procurorilor. Sunt declaraţiile lui Mirel Dragomir, student la medicină şi teologie, care le a descris anchetatorilor pas cu pas filmul crimei.

Primele declaraţii ale lui Mirel, criminalul Andreei

"Am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa", mai spune referatul procurorilor. A fost momentul în care individul şi a ieşit din minţi, orbit de gelozie.

Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc, se mai arată în referat.

Ce a urmat apoi în apartamentul din Timişoara arată o cruzime greu de imaginat. 60 de lovituri de cuţit au numărat legiştii pe trupul Andreei. Tânăra studentă la medicină ar fi încercat să se apere.

Mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori, spune referatul procurorilor.

Iulia Pop, reporter Observator: După crimă cu sânge rece a acţionat extrem de meticulos. A așezat-o pe Andreea pe pat, i-a acoperit rănile de la gât cu părul, a curățat locul crimei, s-a spălat şi apoi a plecat acasă la părinții lui în Caraş Severin, unde s-a comportat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. În faţa procurorilor a susţinut tot timpul că avea o relaţie cu Andreea din octombrie anul trecut.

Andreea a ajuns acasă

Tatăl Andreei: El acum spune ce îi convine lui. Nu erau iubiţi cum s-a vehiculat, erau prieteni, colegi de facultate. Când era disponibil o mai lua cu maşina şi o ducea la microbuz cu bagajul, o ajuta.

Dan Antinescu, expert criminalist: Este posibil ca relaţia celor doi să fi fost doar în mintea băiatului şi şi-a făcut foarte multe planuri, iar în momentul în care fata a refuzat să aibă o relaţie cu el sau să o mai continue dacă a avut cumva un început, toate planurile lui s-au dărâmat şi atunci nu a mai putut să îşi stăpânească nervii. El dacă afirma că este îndrăgostit de fata aceasta, nu avea cum să o lovească cu atâta ură.

La Facultatea de Medicină din Timişoara, acolo unde cei doi erau studenţi, nici proferosorii, nici colegii lor nu îşi revin din şoc.

Andrei Motoc, prorector UMF Timişoara: Mirel este un student bun pe baza examenelor şi realizărilor profesionale. Era student la buget, la media de peste 9 chiar avea preocupări în acest sens. Este o tragedie ce s-a întâmplat.

Tatăl Andreei: Ea era ţelul meu în viaţă. Eu nu mai am niciun obiectiv acum, nu mai am pentru ce să trăiesc. Pentru mine nu mai există viaţă. Ce nu am putut eu face, speram să facă ea.

Andreea avea 21 de ani. Joi, va fi înmormântată acasă, în comuna Padeş din Gorj.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu montarea camerelor de supraveghere în şcoli? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰