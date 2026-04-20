Europa se îneacă în plastic. Pentru a opri această tendință, Uniunea Europeană pregătește noi reguli care vizează reducerea deșeurilor și eliminarea treptată a celor mai periculoase tipuri de ambalaje în următorii ani.

Noul regulament va intra în vigoare în luna august a acestui an și va fi aplicat direct de către toate țările membre ale Uniunii Europene. Acesta prevede mai exact reguli mai stricte privind designul ambalajelor, precum reducerea greutății, dar și a volumului inutil. Regulamentul mai prevede și eliminarea treptată a anumitor ambalaje de unică folosință considerate inutile.

Este vorba despre anumite ambalaje folosite, de exemplu, la ambalarea unui singur fruct sau a unei singure legume. De asemenea, ambalajele folosite în industria hotelieră, precum minișampoanele sau gelurile de duș, vor fi și ele eliminate treptat. De asemenea, noul regulament mai prevede că ambalajele din plastic trebuie reduse cu 5% până în 2030, iar acestea trebuie să fie în mare parte reciclabile, vorbim de un minim de 70%.

Datele mai arată că fiecare cetățean european generează aproximativ 186 kg de deșeuri plastice în fiecare an.

Articolul continuă după reclamă

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰