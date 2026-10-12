Poliţiştii din Cluj-Napoca nu au avut linişte! Un obiect care semăna cu o dronă sau cu un avion de mici dimensiuni a fost găsit pe o stradă din oraş. Agenţii au fost chemaţi de urgenţă, iar la faţa locului au ajuns şi pirotehniştii.

Este vorba despre un avion, dar de jucărie. Obiectul a fost găsit în jurul orei 20:00, pe Calea Florești din Cluj-Napoca.

Polițiștii au sosit la fața locului, pirotehniștii au făcut primele verificări și au constatat că este vorba despre un aeromodel cu telecomandă, folosit cel mai probabil în scop recreativ.

Așadar, nu a fost vorba despre o dronă sau un avion real, dar totuși aparatul a creat confuzie în zonă, iar oamenii au sunat la 112 pentru a se asigura că nu se află în pericol.

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