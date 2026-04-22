Intervenţie în forţă la primăria unei localităţi din Covasna după ce un localnic a distrus cu un topor mai multe geamuri ale sediului. Bărbatul a devastat apoi un magazin din vecinătate iar când au sosit poliţiştii, i-a atacat şi pe ei tot cu toporul.

Totul s-a întâmplat în această dimineață în comuna Dobârlău, din județul Covasna. Bărbatul, cunoscut în comună cu comportament agresiv, a intrat înarmat cu un topor într-un magazin al comunei. A lovit-o cu toporul pe vânzătoare, a spart o ușă și mai multe sticle cu băutură, după care a ieșit pe stradă și a mai atacat o localnică.

S-a deplasat apoi, din spusele martorilor, către sediul primăriei, unde a spart cu același topor două uși ale instituției. Femeia de serviciu de la primărie a fost nevoită să se baricadeze într-un birou pentru a scăpa de atacurile bărbatului.

Ulterior, bărbatul a ieșit într-o stație de autobuz din Dobârlău și, la sosirea polițiștilor, a spart cu același topor geamurile autospecialei de poliție. În cele din urmăsp, a fost imobilizat de doi fii ai săi, împreună cu polițiștii sosiți urgent la fața locului.

Cele două persoane lovite cu toporul sunt în afara oricărui pericol, din fericire. Bărbatul a fost încătușat și este cercetat pentru ca oamenii legii să stabilească exact filmul evenimentelor și responsabilitățile în legătură cu acest atac.

Claudiu Loghin

