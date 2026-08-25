Un bărbat a murit, iar o familie a ajuns la spital după un accident grav pe "Drumul Morții", la Sascut

O familie a ajuns la spital după un accident grav produs pe E85, la Sascut, la limita dintre județele Vrancea și Bacău. Mama, însărcinată, tatăl și o fetiță de 3 ani se aflau în aceeași mașină și au fost răniți în urma impactului. În cealaltă mașină implicată în accident, șoferul și-a pierdut viața.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:23, în urma coliziunii frontale între două autoturisme. La faţa locului au fost mobilizate echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.

"În cel de-al doilea autoturism a fost identificat un bărbat în vârstă de 52 de ani, încarcerat şi inconştient, aflat în stop cardio-respirator. Imediat după extragerea sa din fiarele contorsionate ale maşinii de către echipajul de descarcerare, echipele medicale au aplicat protocoalele de urgenţă. Manevrele avansate de resuscitare cardio-respiratorie au fost efectuate la faţa locului timp de aproximativ 45 de minute. Din păcate, organismul victimei nu a răspuns la eforturile depuse, fiind declarat decesul de către medicul aflat la locul accidentului", se arată în comunicatul SAJ Vrancea.

În celălalt autoturism se afla o familie formată din trei persoane: o femeie însărcinată, în vârstă de 21 de ani, care a suferit traumatisme la nivelul membrelor inferioare şi un traumatism lombar, o fetiţă de trei ani, cu traumatism cranio-cerebral deschis, şi un bărbat de 28 de ani, cu traumatism cranio-cerebral şi traumatism lombar.

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Cele trei victime au fost stabilizate la faţa locului şi transportate iniţial la Compartimentul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Adjud, fiind ulterior transferate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.