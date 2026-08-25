Premierul care s-a împrietenit cu un gândac. Sanae Takaichi povesteşte cum arată viaţa din reşedinţa oficială

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a fost şocată să dea peste un gândac în propria locuinţă, însă apoi a relatat că, după ce acesta a dispărut, s-a simţit singură. Lidera în vârstă de 65 de ani a povestit întâlnirea cu insecta în reședința oficială a premierului din Tokyo, în timp ce răspundea la "câteva dintre întrebările pe care le primesc des", într-o postare publicată pe X sâmbătă, 22 august, scrisă inițial în japoneză, potrivit People.

Una dintre întrebările la care a răspuns Takaichi, cunoscută pentru prezența sa activă pe rețelele sociale, a fost: „V-ați întâlnit deja cu fantomele despre care se spune că apar în reședința oficială?”. Întrebarea are la bază legende potrivit cărora conacul din Tokyo ar fi bântuit de spiritele celor care au murit în timpul a două tentative de lovitură de stat din anii ’30, la scurt timp după construirea clădirii, potrivit Associated Press, citat de People.

Răspunsul lui Takaichi? Nu, nu a văzut nicio fantomă pe holurile reședinței. A văzut însă altceva: un gândac.

"Când locuiam în căminul pentru parlamentari, nu m-am întâlnit niciodată cu gândaci. […] Chiar și după ce m-am mutat în reședința oficială, ștergeam cu grijă podeaua de sub masa din sufragerie, puneam resturile alimentare într-un coș de gunoi solid, cu capac, și spălam și sortam recipientele din plastic, așa că am fost șocată când, într-o zi, un gândac a trecut brusc în fugă pe lângă picioarele mele", a scris ea în postare.

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După ce gândacul a dispărut, Takaichi s-a simţit "singură" şi "puţin tristă"

Takaichi a spus că nu a putut să se ocupe singură de insectă. Așa că a lăsat gândacul să umble prin casă o vreme, până când unul dintre membrii echipei sale a aflat de existența lui.

"O vreme am îndurat situația, sperând că va pleca singur cumva, dar când le-am spus secretarilor mei, au fost consternați. 'Nu este igienic. Mă ocup eu', a spus ferm unul dintre secretari și a organizat Operațiunea Combat", a scris Takaichi.

Premierul nu a mai văzut niciun gândac în reședință după intervenția echipei sale, dar și-a încheiat postarea recunoscând că, pe lângă sentimentul de ușurare, a fost și puțin tristă.

Takaichi a scris: "M-am simțit ușurată, dar și puțin singură sau poate tristă…"

De ce premierul Japoniei lucrează mai mult "de acasă"

Anecdota despre gândac, publicată sâmbătă, a venit după ce Takaichi explicase într-o altă postare pe X că lucrează mai mult din locuința premierului, aflată lângă biroul său, decât din biroul propriu-zis.

În postare, apărută pe fondul relatărilor potrivit cărora s-ar fi izolat în reședință, Takaichi a spus că munca de acasă "îmi permite să reduc la minimum numărul angajaților și al personalului de securitate, inclusiv polițiștii speciali (SP), care trebuie să fie implicați" la un moment dat.