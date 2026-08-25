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Industria românească, pe minus în prima jumătate a anului. Ce domenii au înregistrat totuși creșteri

Industria românească, pe minus în prima jumătate a anului. Ce domenii au înregistrat totuși creșteri - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.08.2026, 09:55 | Modificat la 25.08.2026, 09:55

În primul semestru din 2026, cifra de afaceri din industrie a înregistrat, în termeni nominali, o scădere de 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția a fost influențată de reculul de 0,9% consemnat în industria prelucrătoare, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS), relatează Agerpres.

Potrivit INS, industria extractivă a crescut cu 10,2%. Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-4,8%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-4,3%) şi industria bunurilor de uz curent (-0,8%). Creşteri au înregistrat: industria energetică (+14,4%) şi industria bunurilor intermediare (+1,7%).

Majoritatea marilor grupe industriale au fost pe plus în iunie

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna iunie 2026 comparativ cu luna precedentă, pe total, cu 6,1%, datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+29,1%) şi în industria prelucrătoare (+5,1%).

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Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor intermediare (+8,4%), industria bunurilor de capital (+7,8%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+4,9%) şi industria bunurilor de uz curent (+3,5%). Industria energetică a scăzut cu 3,1%.

Ce sectoare industriale au crescut și care au rămas pe minus

Totodată, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna iunie 2026 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 4,4%, datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+49,7%) şi în industria prelucrătoare (+2,8%).

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria energetică (+28,4%), industria bunurilor intermediare (+8,8%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+2,2%). Scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-0,8%) şi industria bunurilor de uz curent (-0,5%).

Redactia Observator
Redactia Observator
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