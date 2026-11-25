"Decreţeii" pun presiune pe sistemul de pensii, care în următorii ani riscă să intre în colaps, atrag atenţia economiştii. Mai ales, că de anul viitor încep să iasă la pensie anticipat. Vor fi, așadar, din ce în ce mai mai multe pensii de plătit și din ce în ce mai puţini angajaţi. Fără reforme, există doar două soluţii, cred specialiştii, taxe mai mari pentru cei care muncesc şi creşterea vârstei de pensionare.

Finanţarea pensiilor devine misiune imposibilă dacă statul nu ia măsuri pentru piaţa muncii, avertizează economiştii.

"Problema în sistemul public este că avem o presiune demografică. Vom avea foarte multe persoane care ies în pensie. Acest mecanism în care iau CAS de la un angajat şi îl transfer către un pensionar este un sistem pe care nu îl mai putem susţine, pentru că se dezechilibrează foarte mult", explică Andreea Nica, analist financiar.

De anul viitor, generaţia decrețeilor poate ieși anticipat la pensie

Sunt peste un milion de români născuţi doar între 1967 şi 1968. Presiunea pe sistemul public de pensii va fi din ce în ce mai mare. Şi asta pentru că în 2032, bărbații acestei generaţii vor ajunge la vârsta standard de pensionare, adică 65 de ani. Prin urmare, vom pierde tot mai multă populaţie activă, de la 11 milioane cât eram în 2022, vom rămâne puţin peste 9 milioane. În lipsa oricăror măsuri, vom ajunge să avem mai mulţi pensionari decât angajaţi și contribuabili la sistemul public.

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"Vom folosi bani din TVA-ul colectat, din impozitul pe profitul companiilor, din accize ca să acoperim acest necesar. Una dintre variantele pe care le putem vedea ar fi să fim în situaţia extremă în care să creştem taxele pe muncă", spune Andreea Nica, analist financiar.

Nu sunt singurele consecinţe.

"În România nu ne mai putem permite să ne pensionăm devreme", menţionează Andreea Nica, analist financiar.

"Gradual şi în România vârsta de pensionare va creşte. Cu siguranţă nu ne vom mai putea permite excepţiile de pensionări anticipate care au tot fost existente până acum. O vârstă de pensionare de 65 care poate în timp să evolueze către 70 de ani sau poate chiar mai mult, nu va fi una neaşteptat de ridicată", explică Dragoş Cabat, analist economic.

Aşa că tinerii trebuie să se gândească de acum din ce vor trăi mai târziu, spun analiştii, şi să nu se bazeze pe ce vor primi de la stat.

Băiat: Mai târziu? Nu ştiu să vă spun, nu m-am gândit atât de departe.

Fată: Nu ştiu care sunt şansele să mai primim, generaţia noastră.

În România, trei milioane de persoane nu au loc de muncă

Studiile arată că ne angajăm mai târziu faţă de restul europenilor şi ne pensionăm mai devreme. Astăzi cinci milioane de pensionari sunt susţinuţi de 5,7 milioane de contribuabili, arată cele mai recente date.

În acest sistem, pensia unui singur beneficiar ajunge la 120.000 de lei pe lună. Este recordul pensiilor contributive din România și îi aparține unui fost bancher care a plătit contribuții foarte mari.