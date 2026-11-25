Ajutorul de 50 de lei pentru factura la curent ar putea continua și anul viitor. Ministerul Energiei propune și creșterea limitei de venit, ca mai mulți români să primească banii. Din toamnă, însă, nu ar mai conta doar cât câștigăm, ci și cât de bine este izolată casa sau dacă avem probleme de sănătate.

Milioane de români cu venituri prea mici ca să îşi plătească facturile vor primi ajutorul de 50 de lei şi la anul. Pragul de venit ar urma să fie crescut de la 2.000 de lei la 3.500 de lei, astfel încât mai mulți oameni să poată beneficia de sprijin.

"Da, mă aştept la facturi mai mari şi mi-e tare frică..E foarte greu.. 50 de lei... ce e? Un nimic! Fii-mea zice la ce să te mai duci pentru o nimica toată. Foarte puţin dă..", spune un client.

"La momentul de faţă noi considerăm că valoarea de 50 de lei este o valoare care ar putea să satisfacă nevoilor multor consumatori", a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

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Pragul de venit pentru ajutorul la curent ar putea crește la 3.500 de lei

În prezent, o persoană care locuiește singură poate primi ajutor pentru încălzire dacă are un venit lunar de cel mult 2.053 de lei. Dacă depășește acest prag chiar și cu un leu, pierde ajutorul, indiferent cât de mare este factura la încălzire.

Din toamna anului viitor, schema de sprijin ar urma să se schimbe. Ar putea conta și cât de mare este locuința, cât de bine este izolată sau dacă beneficiarii au probleme de sănătate.

"Pe perioada primelor 9 luni din 2027 să se instituie această schema, în care să se ia în considerare mai multe considerente decât strict venitul pe care îl are în momentul de faţă un consumator", a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

Astfel, dintre doi pensionari care au aceeași pensie, cel care locuiește într-o casă neizolată și plătește mai mult pentru încălzire ar putea primi mai mulți bani de la stat. Ministerul Muncii trebuie să stabilească însă cum vor fi calculate aceste sume.

"Astfel de condiţii suplimentare sunt importante, pot ajunge la o selecţie mai bună a consumatorului vulnerabil care ar trebui să beneficieze de astfel de ajutoare, dar trebuie să trecem la un sistem în care consumatorii sunt identificaţi automat şi nu pe baza unor cereri", a declarat Mihnea Catuti, expert în energie.

Până atunci însă, în această iarnă, cei care își încălzesc locuința cu calorifere electrice sau aer condiționat trebuie să fie mai atenți la consum. Spre deosebire de gaze, prețul curentului nu mai este plafonat.

"Furnizorii, cu noile oferte care vin pe piaţă pentru energia electrică, vin cu preţuri din ce în ce mai mari. Asta pentru că se reflectă toate creşterile de preţuri en gros a energiei electrice", mai spune Mihnea Catuti, expert în energie.

Pentru încălzire, statul mai acordă cel mult 500 de lei din noiembrie până în martie, iar pentru plata gazelor naturale, între 10 și 70 de lei lunar.