Litoralul e chiar pentru toţi. Şi pentru cei care vor linişte şi relaxare. Şi pentru cei care caută petreceri şi adrenalină. Sunt 150 de mii de turiști în staţiuni, în acest weekend. Şi nimeni nu se plânge de plictiseală. Mai mult, pentru unii, vacanţa aceasta a înseamnat un vis împlinit. Au sărit cu paraşuta de ziua lor sau au aterizat cu elicopterul direct în buza mării.

Cerul nu este limita. Este începutul unei aventuri. Deasupra norilor, curajul își deschide aripile. Un pas în gol, de la 4 mii de metri, transformă emoția în adrenalină.

Vali are 35 de ani şi este din Bucureşti. Şi-a împlinit dorința de a împărtăși o astfel de experiență alături de tatăl său.

"Îmi era teamă doar de desprinderea de avion. Nu ai timp să te gândeşti la nimic. Te deconectezi total de orice şi trăieşti momentul, trăieşti în prezent.", mărturiseşte Vali, tânărul de 35 de ani.

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Reporter: E prima dată?

Tatăl: Da.

Reporter: La ce vârstă, dacă pot să vă întreb?

Tatăl: 62. Am văzut marea de sus.

Şi doamna Manuela ne demonstrează că vârsta este doar un număr. Cu ocazia zilei de naştere, a primit din partea prietenelor, în dar, un salt cu paraşuta. Nu a stat pe gânduri.

"Mi-am dorit o nebunie. Eu o însoţesc, m-am hotărât să fiu alături de ea. În momentul în care a zis: "Vreau cu paraşuta de ziua mea", am zis şi eu!", mărturisesc două doamne în vârstă.

Înainte de marele salt în gol, pregătirea începe la sol cu instructajul.

"Ai un instructor care este mereu lângă tine, tu eşti ataşat de el. Instructorul face treaba grea şi tu te bucuri de privelişte.", explică Marius Duţă, instructor.

"Persoanele care vor să sară în tandem trebuie să aibă minim 16 ani. Nu avem o limită de înălţime, dar avem o limită de greutate, 110 kg.", adaugă Alina Sime, manager organizaţie paraşutism.

Şi zborul acrobatic este la mare căutare vara aceasta pe litoral. Dar şi preţul este pe măsură, porneşte de la 650 lei pentru 20 de minute.

"Pot să experimenteze cum este să stea cu capul în jos deasupra Mării Negre sau să facă un looping.", precizează Ionuţ Dorel Motoi, instructor zbor acrobatic.

Dacă unii turişti scot din portofel câteva sute de lei pentru câteva minute de acrobaţii, alţii preferă să vină la mare cu propriul elicopter şi să aterizeze direct la firul apei.

Iar turiştii care preferă distracţia pe valuri se pot plimba cu barca, pot pleca în cursă cu banana gonflabilă sau pot face o tură cu skijetul.

Marea este liniştită şi caldă, are 25 de grade Celsius şi valorile din aer sunt perfecte pentru plajă. Este cel mai aglomerat weekend de până acum, cu 150 de mii de turişti pe întreg litoralul românesc.

"Văd că e foarte aglomerat, dar nu e deranjant. Povestim ce s-a întâmplat aseară.", spune un turist.

Turist: Plajă, restaurant, distracţie.

Reporter: Aţi văzut răsăritul?

Turist: Chiar în dimineaţa asta.

În acest weekend, cele mai aglomerate staţiuni sunt: Mamaia Nord-Năvodari, Eforie şi Costineşti.