Video Un preot din Oneşti a murit carbonizat. Reuşise să iasă la timp, dar ar fi uitat ceva în casă şi s-a întors
Tragedie în oraşul Oneşti, noaptea trecută, după ce un preot în vârstă de 66 de ani a murit în propria casă, intr-un incendiu. Soţia lui a ajus şi ea la spital pentru că s-a intoxicat cu fum.
Din primele cercetări ale pompierilor, cauza probabilă de producerea incendiului a fost cel mai probabil o lumânare sau candelă aprinsă. Alarma a fost dată în cursul nopții când pompierii au fost solicitati să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din Onești.
La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere și intervenție, dar și o ambulanță SMURD. Când au ajuns pompierii, locuința ardea pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Mai mult, pompierii au găsit în interiorul locuinței și o persoană carbonizată, un bărbat în vârstă de aproximativ 66 de ani, care ar fi fost preot timp de aproape 40 de ani la o biserică din oraș.
De asemenea, o femeie în vârstă de 53 de ani a suferit un atac de panică, iar după ce a primit îngrijirile medicale la fața locului, a fost transportată la spital. Este vorba despre soția bărbatului, care acum se află internată și este într-o stare stabilă, bună. Potrivit unor martorii, se pare că femeia a reușit să iasă pe geam și astfel s-a salvat.
Totodată se pare că și bărbatul ar fi reușit să iasă, însă s-ar fi întors după ceva și nu a mai apucat să iasă afară. Ancheta va stabili cu exactitate cum s-a întâmplat întreaga tragedie.
