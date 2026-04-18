Video Un tânăr din Gorj a construit un sat răsturnat. Fiecare căsuță are o poveste

Locurile neobișnuite devin tot mai populare printre turiștii care caută să vadă și ceva...mai deosebit. Vă mai amintiți, de pildă, de căsuța răsturnată din județul Gorj, care a devenit rapid virală? Înmulțiți acum cu zece. Un tânăr a construit un întreg sat de acest fel, unde fiecare căsuță are o poveste. 

de Laura Ilioiu

la 18.04.2026 , 14:10

Satul răsturnat devine, în această perioadă, un adevărat magnet pentru cei aflați în căutare de locuri instagramabile. Turiștii vin în număr mare, atrași și de curiozitatea de a vedea cum arată un loc în care totul este, literalmente, pe dos.

Casele sunt construite invers, iar în interior fiecare cameră este amenajată special pentru fotografii inedite. Vizitatorii își fac selfie-uri, filmează și încearcă poziții cât mai creative.

Locul a devenit rapid popular de-a lungul anilor, iar numărul vizitatorilor este în continuă creștere, mai ales acum, odată cu încălzirea vremii. La câțiva pași se află și pădurea colorată, unde copacii sunt pictați în culori vii și oferă un decor spectaculos.

Vopseaua folosită este ecologică și ajută inclusiv la ținerea insectelor la distanță, îmbinând astfel utilul cu plăcutul. Cei care ajung aici spun că vin pentru relaxare, dar și pentru fotografii diferite, perfecte pentru rețelele de socializare.

