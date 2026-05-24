Intrarea unui urs într-un hotel nu constituie o urgenţă. Asta susţin, potrivit presei locale, angajaţii unei unităţi de cazare din Poiana Braşov că li s-ar fi spus de la 112, când s-au trezit cu animalul sălbatic înăuntru şi au cerut ajutor. Până să ajungă poliţia şi jandarmii, ursul a plecat, oricum, de unul singur. Însă astfel de situaţii sunt deja la ordinea zilei, se plâng hotelierii, care se tem că vor rămâne fără clienţi.

Sunt imagini filmate în interiorul unui hotel din Poiana Braşov. Ursul a găsit uşa descuiată şi a pătruns în clădire ca la el acasă. Animalul poate fi văzut cum explorează casa scării şi deschide curios uşa unei camere tehnice. În tot acest timp, angajaţii sunau după ajutor. "Dispeceratul Poliției Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizat, prin apel direct. La fața locului s-a deplasat un echipaj mixt, format din jandarm și polițist, care a constatat că animalul nu se mai afla în locul indicat", a declarat Andreea Maria Ciocoi, IPJ Braşov.

Angajaţii susţin, însă, că echipajul ar fi venit cu mare întârziere, motiv pentru care au apelat şi la 112. Şi de aici povestea se complică. Presa locală, care a stat de vorbă cu martorii, scrie că dispecerul i-ar fi zis apelantului că prezenţa unui urs nu este o urgenţă. Şi că în astfel de situaţii, ar trebui să sune la poliţia locală, nu la numărul de urgenţe. Hotelierii se plâng ca își pierd clienții de teama urșilor care nu se mai sfiesc să coboare din păduri şi să intre în clădiri. Și nu este o problemă care afectează doar Poiana Brașov. Saptamana trecută, în localitatea clujeană Dezmir, un urs a fost surprins într-o stație de autobuz din apropierea unei şcoli. Şi tot luna aceasta, un urs brun a fost capturat în incinta scolii de politie de la Câmpina.

Conform celei mai recente monitorizări a autorităţilor, cel puţin 17 urşi adulţi şi-au făcut un obicei din a traversa Braşovul şi a se aventura pe străzile din Poiana Braşov în căutare de hrană. Aproape 13.000 de urşi trăiesc în România, potrivit ultimului recensământ. Asta în condiţiile în care populaţia optimă ar fi de 4.000, potrivit specialiştilor. Numărul apelurilor la 112 care semnalează prezenţa urşilor în localităţi depăşeşte 2.000 pe an, dublu faţă de deceniul trecut.

