După o săptămână mohorâtă, în sfârşit a ieşit soarele pe litoral. Deşi a bătut vântul, cele 13 grade din termometre şi razele soarelului i-au convins pe localnici să iasă din case.

"După atâtea zile de muncă, am ieşit că e wekend sa ne bucurăm de soare"; "Să plimbăm copiii şi să facem activităţi"; "Ne plimbăm, mergem la restaurant, ne jucăm cu cea mică, are nevoie de soare şi de joacă", au fost doar câteva dintre reacţiile oamenilor.

Vremea frumoasă i-a atras la mare şi pe turişti, chiar dacă au venit doar pentru o zi.

Turist: Am venit doar puţin să vedem cum e vremea.

Reporter: Ce veţi face azi?

Turist: O să ne plimbăm puţin, să mâncăm ceva, să ne plimbăm pe faleză că e frumos, nu am mai prins soare de mult.

Turist: Eu sunt pentru un weekend în Constanţa. Am venit pentru că am văzut că e vrema bună. Cu familia în oraş, plimbare, o cafea, relaxare.

Unii au testat marea cu degetul: "Am fost pe faleză, acum am venit aici, am pus puţin mâna în apă, acum ne gândeam să ne plimbăm pe la mal".

Toate drumurile s-au oprit în terasele din portul Tomis

La prânz toate drumurile s-au oprit în terasele din portul Tomis. Cele mai căutate preparate au fost, cum era de aşteptat, cele din peşte de Marea Neagră.

Reporter: Ce peşte avem?

Bucătar: Pălămidă de Marea Neagră. Vom avea o saramură de pălămidă. Este un peşte foarte cerut de clienţi.

Simona Piricleanu, reprezentant restaurant: Având în vedere vremea frumoasă, azi chiar am avut parte de o zi aglomerată. Clienţii au căutat foarte mult locurile de lângă apă. S-a comandat peşte, fructe de mare.

Pentru că marea a fost liniştită, în acest weekend turiştii au putut să se plimbe şi cu velierul sau cu vaporaşul.

