Video Vinilul, noul vechi trend, revine în forță: vânzările au depășit 1 miliard de dolari în 2025

Un format considerat până nu demult depășit revine spectaculos în preferințele publicului. Discurile de vinil sunt din nou la modă, iar interesul crește inclusiv în rândul tinerilor. Vânzările de viniluri au crescut în 2025, depășind pentru prima dată în acest secol pragul de 1 miliard de dolari. 

de Georgiana Pocol

la 20.04.2026 , 10:30

Atmosferă de altădată, dar cu un public cât se poate de actual. La târgurile de viniluri din București, muzica se ascultă altfel: cu răbdare. Este ca un ritual.

"Am început de curând și cam 20 de vinyluri adunate constant", a spus Olga Popescu.

Revenirea vinilului nu mai este doar un trend de nișă. La nivel global, vânzările au depășit în 2025 pragul de un miliard de dolari, în creștere cu aproape 10% față de anul anterior. Discurile reprezintă acum aproape trei sferturi din vânzările fizice de muzică, iar cererea depășește capacitatea de producție.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că în primul rând e vorba de o saturație. Vinilul forțează mult mai mult ascultarea muzicii pe un format fizic, îl ai în față, îl vezi, ai o copertă, îl pui pe disc, ceea ce cred că îl face mult mai colectibil", a afirmat Alexandru Drăgănescu, co-organizator.

Interesul este atât pentru zona clasică, vorbim de albume vintage, trupe rock din anii ’70-’80, dar și pentru artiști contemporani, care lansează din ce în ce mai multe materiale pe vinil. De exemplu, Billie Eilish, The Weeknd sau Taylor Swift, care a vândut peste 1 milion 600 de mii de discuri doar anul trecut.

Georgiana Pocol Like
vinil vanzari 2025
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Evenimente » Vinilul, noul vechi trend, revine în forță: vânzările au depășit 1 miliard de dolari în 2025
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.