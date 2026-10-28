Israelul e în impas politic, după primele alegeri de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Rezultatele parţiale nu indică un câştigător clar. Partidul lui Benjamin Netanyahu e pe cale să obţină cele mai multe mandate individuale, dar nici acesta, nici blocul opoziției lui Eisenkot nu pot să strângă majoritatea de 61 de mandate, fără sprijinul partidelor arabe.

UPDATE: După numărarea a 70% dintre urne, la ora 10:00, Netanyahu are un avans uşor cu 54 de mandate, iar rivalul Eisenkot are 48, potrivit datelor parţiale.

UPDATE: După numărarea voturilor din 66,2% dintre urne, la ora 9.20, rezultatele parțiale publicate de Comisia Electorală Centrală indică 56 de mandate pentru blocul condus de premierul Benjamin Netanyahu și 48 de mandate pentru blocul condus de Gadi Eisenkot. Partidele arabe, care se opun și ele lui Netanyahu, dețin 16 mandate. Pentru a forma o majoritate sunt necesare 61 de mandate, scrie Times of Israel.

UPDATE: Coaliţia lui Benjamin Netanyahu devansează blocul opoziţiei după numărarea a jumătate din voturile exprimate, potrivit datelor publicate miercuri de Comisia Electorală Israeliană, la o zi după alegerile parlamentare în care prim-ministrul în exerciţiu îşi joacă supravieţuirea politică.

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După numărarea a 50,1% din buletinele de vot, partidul Likud (de dreapta) al domnului Netanyahu şi aliaţii săi au obţinut 56 de locuri din cele 120 ale Knessetului, faţă de 49 pentru blocul opoziţiei şi 15 pentru partidele arabe. Aceste rezultate parţiale pot varia semnificativ, mai multe sondaje la ieşirea de la urne indicând o cursă strânsă între tabere şi lipsa unei majorităţi parlamentare.

Exit-pollurile publicate de principalele televiziuni israeliene arată un rezultat fără câştigător clar

Exit-pollurile publicate de principalele televiziuni israeliene arată un rezultat fără câştigător clar: blocul lui Benjamin Netanyahu ar obţine 50 de mandate, opoziţia condusă de Gadi Eisenkot, 52 sau 53, iar partidele arabe, 17 ori 18. Sunt estimări preliminare, nu rezultate oficiale, iar negocierile pentru formarea unui guvern ar putea dura săptămâni. Dacă nu se va contura o coaliţie, Israelul ar putea ajunge la un nou scrutin. "Noapte bună tuturor, prieteni și camarazi, parteneri în această călătorie. Am făcut istorie", a declarat Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar. "Și iată-ne, la două minute, două minute după publicarea sondajelor de la ieșirea din urne, auzim tot felul de oameni vorbind despre un guvern de unitate cu Eisenkot, un guvern de unitate este un guvern în tranșe, în tranșe", a declarat Ben Gvir, ministrul Securităţii Naţionale.

Nimeni nu are majoritate

Iar exit-pollurile au împărţit susţinătorii în două tabere. După 19 ani în fruntea ţării, mai mult decât oricare alt premier, scaunul lui Benjamin Netanyahu se clatină serios. În ultimele zile de campanie, el s-a lăudat cu susţinerea lui Donald Trump şi chiar a postat o fotografie făcută cu Inteligenţa Artificială care arăta Tel Avivul atacat cu o bombă nucleară. Mesajul a fost clar - el este singurul care poate proteja ţara de Iran. "Nu putem lăsa această campanie pe mâna stângii și a partidelor arabe care vor să pună capăt statului evreu", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Principalul contracandidat este Gadi Eisenkot, un fost şef al armatei care şi-a pierdut un fiu în luptele din Gaza. "Din păcate, numărul teroriștilor Hamas din Fâșia Gaza este același cu cel despre care am auzit în noaptea ofensivei: 30.000 de teroriști Hamas. În termen de 18 luni de la momentul în care formăm guvernul, mă angajez să dezmembrez aripa militară a Hamas sau să o distrug", a declarat Gadi Einsenkot, liderul partidului Yashar.

Netanyahu are sprijinul evreilor ultraortodocşi, care nu vor să fie chemaţi în armată, şi al coloniştilor care îşi extind aşezările în teritoriile palestiniene. Ultimele sondaje au arătat că cele două alianţe sunt la egalitate, ceea ce înseamnă că vor urma săptămâni sau chiar luni de negocieri. Rezultatele se schimbă în timp real, iar rezultatele finale sunt aşteptate în zilele următoare şi pot diferi de estimările exit-pollurilor. Până atunci, Israelul rămâne în incertitudine politică.