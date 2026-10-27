Declaraţia care l-a inculpat pe iubitul Loredanei, românca ucisă în Dublin

O româncă de 48 de ani a fost găsită moartă într-o locuință din Dublin, iar logodnicul ei se află printre principalii suspecţi. Bărbatul, român şi el, a sunat la Poliţie şi a anunţat că femeia s-ar fi înjunghiat singură ceea ce a dat de gândit autorităţilor. Cazul readuce în atenție legea femicidului care pare că avansează în Romania.

Femeia locuia de puțin timp în Dublin și era originară din municipiul Botoșani. Polițiști au fost chemați la adresă puțin după 4.30 dimineața și au găsit-o fără viață. Autoritățile sunt sigure că au de-a face cu un alt caz de feminicid și că a fost vorba despre o moarte violentă, iar logodnicul ei a fost deja arestat.

Declaraţia care l-a inculpat

Potrivit presei irlandeze, suspectul ar fi susținut că femeia s-ar fi înjunghiat singură. Declarația nu i-a convins însă pe anchetatorii care fac în continuare cercetări. Moartea femeii a fost un șoc pentru comunitate, mai ales că în 2021 altă tânără de 24 de ani, mamă a doi copii, a fost ucisă în aceeași localitate.

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Această tragedie vine în timp ce în România ministrul justiției, Radu Marinescu, anunță că a semnat ordinul comun cu Ministerul Afacerilor Interne și Parchetul General pentru punerea în aplicare a legii feminicidului. Astfel, autoritățile vor putea analiza mai bine cazurile de feminicid și vor putea găsi soluții pentru a combate fenomenul.