Anunțul lui Putin după ce doi lideri europeni au rupt rândurile și l-au sunat. Europa, împărţită

Finlanda și Norvegia au rupt rândurile cu restul liderilor europeni și, într-o mișcare surprinzătoare, l-au sunat azi pe Vladimir Putin ca să discute despre necesitatea negocierilor directe de pace între Rusia și Ucraina, înaintea trilateralei de la Abu Dhabi. Imediat, Danemarca le-a reproșat că au luat inițiativa fără o coordonare mai largă cu partenerii europeni și a cerut Europei să rămână unită. Asta deși, Helsinki și Oslo au precizat că nu și-au schimbat poziția față de Rusia, au acționat în consultare cu Ucraina și nu au reprezentat întreaga Europă. De partea cealaltă, Putin a anunțat după telefon că Europa prelungește războiul și nu a dat niciun semn că ar fi dispus la compromisuri.

Finlanda și Norvegia au rupt rândurile cu ceilalți aliați europeni. Alexander Stubb, președintele Finlandei, și Jonas Gahr Store, prim-ministrul Norvegiei au decis să discute direct cu Vladimir Putin, după o lungă perioadă în care majoritatea liderilor occidentali au evitat contactele cu Kremlinul.

Finlanda și Norvegia încearcă să evite excluderea Europei de la negocieri

Cei doi l-au sunat azi pe Putin pentru a-i cere să pună capăt războiului din Ucraina iar ulterior au stat de vorbă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderii celor două țări nordice au ținut să precizeze că nu au acționat în numele Europei și că vor continua să sprijine Ucraina.

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Stubb a declarat că "discuția a fost directă și substanțială. Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității Europei în ansamblu. Încheierea războiului necesită discuții directe".

La rândul său, Store a precizat că el și Stubb au subliniat importanța detensionării situației. "Războiul antrenează costuri umane și materiale enorme. Suferința și distrugerile vor afecta generații întregi".

Unele capitale europene se tem că Donald Trump ar putea încheia un acord cu Rusia fără sa ia în calcul interesele de securitate ale Europei.

Niciun semn că Moscova ar fi dispusă la compromisuri

Comunicatul Kremlinului de după telefon nu sugerează că Vladimir Putin ar fi dat vreun semnal că este dispus să facă compromisuri față de pozițiile exprimate anterior.

Putin le-a spus celor doi lideri nordici că politica "de confruntare" a UE şi NATO duce la o "prelungire" a luptelor în Ucraina, a transmis Kremlinul.

Putin a vorbit din nou despre "cauzele principale" care stau la baza conflictului şi a subliniat că "o pace justă şi durabilă" este posibilă doar dacă se vor lua în considerare "pe deplin" interesele Rusiei.

Cei trei lideri au salutat acordul privind reluarea discuţiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina şi SUA în prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi şi au convenit să continue "contactul direct prin telefon", se mai arată în comunicatul Kremlinului.

Rusia a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că alimentează războiul prin înarmarea Ucrainei și prin refuzul de a purta discuții directe.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că președintele francez Emmanuel Macron a fost ultimul lider al UE care a discutat telefonic cu Putin. Convorbirea, care a avut loc în iulie anul acesta, nu a fost făcută publică și nu a produs niciun rezultat, potrivit sursei.

Aceeași sursă a spus că Putin le-a transmis lui Stubb și Store că Rusia nu va face compromisuri în privința obiectivului său de a cuceri întreaga regiune Donbas. Liderii europeni au răspuns că este nevoie de o pace "justă", a mai declarat sursa.

Danemarca îi critică pe liderii nordici pentru convorbirea cu Putin

Europa este împărțită în privința dialogului cu Putin. Danemarca a criticat decizia Finlandei și Norvegiei de a discuta cu Moscova, spunând că nu vede niciun semn că Rusia își dorește pacea. Ea a numit apelul telefonic unul "necoordonat" cu restul liderilor europeni.

"Sunt foarte sceptică în privința acestei inițiative norvegiene și finlandeze. Nu este coordonată cu niciunul dintre noi ceilalți. Cred că Europa ar trebui să rămână unită, în loc ca fiecare țară să acționeze pe cont propriu", a declarat premierul Mette Frederiksen.

Reacţia lui Zelenski

După discuţia cu Putin, Alexander Stubb și Jonas Gahr Store l-au sunat pe Zelenski. Preşedintele ucrainean a transmis că liderii Finlandei şi Norvegiei i-au cerut preşedintelui rus ca atacurile asupra sectorului energetic şi infrastructurii Ucrainei să înceteze.

"I-au transmis clar liderului rus că sunt necesari paşi concreţi pentru o detensionare în ceea ce priveşte sectorul nostru energetic şi infrastructura", a mai spus Zelenski.