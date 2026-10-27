Un tâmplar renova o casă veche de 100 de ani când a găsit o cutie ascunsă în pervaz, cu bijuterii de 44.000 €

O zi obișnuită de muncă s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru un tâmplar din orașul danez Give. În timp ce renova o vilă construită în 1921, bărbatul a descoperit o cutie metalică sigilată, ascunsă în spatele unui toc vechi de fereastră.

Descoperirea a stârnit curiozitatea proprietarilor, care încearcă acum să afle cui au aparținut obiectele prețioase și de ce au fost ascunse în pereții casei.

Descoperirea făcută în timpul renovării

Tâmplarul Mads Kjær fusese angajat să înlocuiască o fereastră deteriorată dintr-o vilă veche. Lemnul era uscat, vopseaua se desprinsese, iar întreaga structură purta urmele trecerii timpului.

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În timp ce îndepărta cu atenție ultima bucată a tocului, bărbatul a observat un spațiu gol în spatele lemnului. La un moment dat, a auzit un zgomot metalic și a simțit că unealta sa atinsese un obiect ascuns.

În spatele scândurilor se afla o cutie de tablă, ruginită pe margini și sigilată cu grijă.

"Nu ai cum să nu simți că îți bate inima mai tare atunci când găsești ceva ce nu a mai văzut lumina zilei de atât de mulți ani", a povestit Mads Kjær. "Am lăsat uneltele deoparte și am început să lucrez cu foarte mare atenție. Aveam senzația că deschid un jurnal vechi", a adăugat tâmplarul.

Ce bijuterii se aflau în cutia ascunsă

În interiorul cutiei se afla o bucată de material textil, împăturită și îngălbenită de vreme. Sub aceasta, tâmplarul a descoperit mai multe bijuterii din aur, păstrate într-o stare surprinzător de bună.

Printre obiectele găsite se numărau inele simple din aur de 14 și 18 karate, o broșă decorată cu un motiv floral inspirat de plantele de câmp, un lanț cu pandantiv oval, o pereche de cercei cu sistemul de închidere uzat și un ac decorativ bărbătesc, cu un design sobru.

Alături de bijuterii se afla și o bucată de hârtie îngălbenită, pe care păreau să fie scrise un nume și un an. Din păcate, cerneala se ștersese aproape complet, astfel că textul nu mai putea fi descifrat cu ușurință.

"Rareori găsești ceva atât de personal, dar care, în același timp, nu îți spune aproape nimic despre povestea sa", a declarat proprietara casei, Lene Holm.

"Nu m-am putut abține să mă întreb cine a fost ultima persoană care a atins aceste mici comori", a mărturisit femeia.

Ascunse încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Vila în care au fost descoperite obiectele a fost construită în 1921 și a trecut, de-a lungul timpului, prin mâinile mai multor proprietari.

Actualii locatari bănuiesc că bijuteriile ar fi putut fi ascunse într-o perioadă dificilă, posibil în anii 1930 sau în timpul ocupației germane din cel de-Al Doilea Război Mondial, când numeroase familii își ascundeau bunurile de valoare pentru a le proteja.

Stilul bijuteriilor sugerează că acestea datează de la începutul secolului XX. Obiectele îmbină simplitatea specifică designului scandinav cu elemente decorative discrete, inspirate din natură.

Aspectul aurului și formele elegante indică faptul că fostul proprietar prefera obiectele de calitate, fără ornamente exagerate.

"Detaliile mici sunt cele care te fascinează. O zgârietură aici, un semn dincolo. Parcă îți poți imagina mâinile persoanei care a ascuns toate aceste lucruri", a spus Mads Kjær.

Ce se va întâmpla cu bijuteriile evaluate la peste 44.000 de euro

După surpriza inițială, proprietarii casei au decis să urmeze procedurile legale pentru a stabili ce trebuie făcut cu obiectele descoperite.

Aceștia au contactat poliția pentru înregistrarea oficială a bunurilor, iar un bijutier din orașul Vejle a realizat o primă evaluare. Valoarea estimată a bijuteriilor depășește 330.000 de coroane daneze.

Proprietarii au luat legătura și cu reprezentanții muzeelor, pentru a verifica dacă obiectele prezintă interes istoric sau cultural.

În Danemarca, anumite obiecte vechi realizate din metale prețioase pot intra sub incidența unor reglementări speciale. Autoritățile trebuie să stabilească dacă descoperirea are o importanță deosebită pentru patrimoniul cultural.

Dacă bijuteriile sunt considerate bunuri cu valoare istorică semnificativă, acestea ar putea fi predate oficial instituțiilor competente, iar persoanele implicate ar putea primi o compensație financiară.

"Vrem să procedăm corect. Nu este vorba doar despre valoarea materială a obiectelor, ci și despre respectul față de lucrurile care au stat ascunse în casa noastră", a explicat Lene Holm.

Până la clarificarea situației, cutia și bijuteriile au fost ambalate în hârtie specială, fără acid, și depozitate într-un loc uscat și sigur.

Fiecare obiect a fost fotografiat, iar particularitățile sale au fost consemnate pentru a permite o identificare și o inventariere cât mai precise.

Ce se poate ascunde în casele vechi

Cazul din Give atrage atenția asupra surprizelor care pot apărea în timpul renovării clădirilor istorice sau al locuințelor construite cu multe decenii în urmă.

În spatele pereților, sub podele sau în spațiile dintre elementele de construcție se pot afla obiecte uitate, documente ori bunuri de valoare, care oferă indicii despre viața foștilor proprietari.

Pentru meșteri, astfel de descoperiri reprezintă un motiv în plus să lucreze cu atenție atunci când intervin asupra unor structuri vechi. În cazul proprietarilor, ele subliniază importanța documentării și păstrării obiectelor care ar putea avea valoare istorică.

"Pentru noi, această experiență a fost o lecție. Am învățat că trebuie să ne oprim atunci când observăm ceva neobișnuit și să acordăm atenție lucrurilor care s-ar putea ascunde în spatele unui perete, sub o podea sau, ca în cazul nostru, în spatele unui toc de fereastră", a declarat tâmplarul.

Deși valoarea financiară a bijuteriilor este considerabilă, descoperirea are și o semnificație aparte pentru cei implicați.

Obiectele au rămas ascunse timp de zeci de ani, poate chiar aproape un secol, iar povestea persoanelor care le-au purtat și le-au pus la adăpost rămâne, cel puțin pentru moment, un mister.