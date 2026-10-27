Ambasadorul rus, convocat de MAE după sabotajul de la Carfil: Avem dovezi că Rusia este responsabilă

Ministerul de Externe l-a convocat de urgență pe ambasadorul rus la București, Vladimir Lipaev, căruia i-a transmis o notă de protest. România acuză oficial Moscova că a coordonat un act de sabotaj pe teritoriul țării noastre. Este vorba despre incendiul izbucnit în septembrie pe platforma industrială a fabricii de armament Carfil din Brașov. MAE susține că implicarea Moscovei este dovedită de probele strânse în anchetă. .

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat azi pe ambasadorul rus la Bucureşti, Vladimir Lipaev, în semn de protest faţă de actul de sabotaj coordonat Rusia, care a provocat incendiul din 14 septembrie, din incinta platformei industriale Carfil din Braşov. Autoritățile române au avertizat că incidentul face parte din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva statelor europene

"În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor. A subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. A evidențiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene.

Totodată, partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, subliniind că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea navigației. A evidențiat că aceste atacuri afectează profund mediul de securitate în regiunea Mării Negre", a transmis MAE într-un comunicat de presă.

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Moscova nu a reacționat deocamdată oficial la acuzațiile României privind incendiul de la Carfil. Însă în trecut Kremlinul a respins acuzațiile referitoare la operațiuni de sabotaj în Europa, calificându-le drept nefondate.