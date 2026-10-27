Cod roșu de ploi într-un județ, va ploua în câteva ore cât într-o lună

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis alertă meteo de cod roşu, în mai multe localităţi din Constanţa, valabilă de la ora 16:00 până la ora 19:00.

ANM a emis alertă de cod roşu, unde sunt așteptate ploi torențiale în mai multe localități din Constanța. Alerta e valabilă timp de mai multe ore.

Au fost semnalate alerte de ploi şi în alte județe din țară

Zonele vizate sunt în special în Județul Constanța, Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Voda, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Grădina;

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Se vor semnala ploi abundente, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25...35 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore pe alocuri s-au acumulat cantități de apă de 35...40 l/mp.