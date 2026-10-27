Incendiu pe Secţia de Psihiatrie a Spitalului din Reşiţa. O pacientă rănită, alţi 16 oameni au fost evacuaţi
Momente de panică, marţi dimineaţă, la Spitalul Judeţean din Reşiţa, după ce un incendiu a izbucnit într-un salon al Secţiei de Psihiatrie. 16 pacienţi au fost evacuaţi de urgenţă, iar o femeie a suferit arsuri şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Primele informaţii indică faptul că focul ar fi pornit din cauza fumatului într-un loc nepermis.
Potrivit ISU Caraș-Severin, incendiul a izbucnit la ora 05:20, la etajul al doilea al Staționarului 2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița, pe secția Psihiatrie.
Flăcările au izbucnit într-un salon de la Psihiatrie şi s-au extins rapid
Flăcările și fumul gros izbucnite într-un salon, situat la etajul al II-lea, au alertat imediat cadrele medicale, care au activat procedurile de urgență.
Pompierii Detașamentului Reșița au mobilizat 19 militari și au intervenit la fața locului cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.
Aceștia au fost sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
16 pacienţi evacuaţi şi o femeie rănită
Datorită intervenției prompte a personalului medical, 16 pacienți aflați pe secție au fost evacuați rapid.
În urma incendiului, o pacientă a suferit arsuri și a fost preluată de ambulanța SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale.
De asemenea, un pat din salonul în care a izbucnit incendiul a fost ars.
Flăcările au fost stinse rapid de pompieri. Incendiul a fost cauzat, probabil, de fumatul în locul nepermise, potrivit autorităților.