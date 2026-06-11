Alertă de securitate la Pentagon, declanşată de o alarmă falsă. Mai multe zone au fost evacuate temporar

Mai multe zone din Pentagon au fost izolate, iar o parte a clădirii este evacuată în urma unui "incident cu materiale periculoase". Alarma s-a dovedit a fi falsă, potrivit unor surse apropiate situaţiei şi reprezentanţilor pompierilor locali, relatează CNN .

Alertă de securitate la Pentagon. Mai multe zone, închise după detectarea unei probleme la calitatea aerului - Captura foto X/ @STATter911

UPDATE: Carantina şi evacuarea de la Pentagon au fost cauzate de o alarmă falsă, potrivit CNN.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat joi că sistemele din interiorul clădirii "au detectat o problemă privind calitatea aerului, care impune măsuri de precauţie până când vom stabili gravitatea situaţiei".

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"Departamentul aplică protocoalele standard de protecţie, inclusiv un ordin de adăpostire pe loc pentru zona afectată", a declarat Parnell. "Echipele de intervenţie sunt pregătite şi gata să ofere sprijin persoanelor aflate în clădire."

Zone întregi din clădire, izolate. Agenţi văzuţi cu măşti de gaze

Echipa specializată în materiale periculoase a Agenţiei pentru Protecţia Pentagonului intervine la faţa locului cu sprijinul Departamentului de Pompieri al comitatului Arlington, potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, căpitanul Jamie Jill. Într-o postare pe reţelele sociale, Arlington Fire & EMS a transmis că echipa pentru materiale periculoase a pompierilor din Arlington acţionează la Pentagon "în timpul unui incident cu materiale periculoase".

Un mesaj transmis de echipa de securitate a Pentagonului precizează că a fost detectată o „problemă privind calitatea aerului” şi că sunt necesare teste suplimentare.

"Aceste teste suplimentare ar putea dura una până la două ore. Echipele de intervenţie sunt la faţa locului şi pregătite să sprijine persoanele din clădire, dacă va fi necesar. Este posibil să observaţi personal de intervenţie din mai multe agenţii şi măsuri preventive desfăşurate în curtea centrală. Vă rugăm să nu interpretaţi aceste activităţi", se arată în mesaj.

Operaţiune amplă în complexul Pentagonului după alertă

Etajele doi până la cinci, de pe coridoarele patru până la şapte ale uriaşului complex al Pentagonului, au fost închise, au declarat două dintre surse. A treia sursă a declarat pentru CNN că poliţiştii aflaţi în clădire poartă măşti de gaze şi echipamente complete de protecţie chimică.