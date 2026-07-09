Germania a anunțat că va cumpăra rachete americane de croazieră Tomahwak

Germania a ajuns la un acord cu SUA pentru achiziția de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care vor fi staționate pe teritoriul german, a anunțat cancelarul Friedrich Merz după summitul NATO. Inițial, Administrația Trump ezita să aprobe tranzacția, pe fondul îngrijorărilor că Rusia va interpreta acest lucru drept o escaladare.

Rachete Tomahawk, sistemul de armament cu rază lungă pe care Germania urmează să îl achiziționeze din SUA - Getty Images

Germania a convenit cu guvernul Statelor Unite să achiziţioneze rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, care vor fi staţionate pe teritoriul german, a anunţat joi cancelarul Friedrich Merz în parlamentul de la Berlin.

Merz a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Washingtonului în marginea summitului NATO de la Ankara pentru a încheia acordul. "De asemenea, am convenit cu guvernul SUA, în marja reuniunii NATO de la Ankara, că vom achiziționa rachete americane Tomahawk și le vom amplasa în Germania. Acest lucru acoperă o lacună strategică importantă în apărarea noastră. În același timp, vom depune eforturi pentru a dezvolta propriile noastre sisteme europene și a le amplasa în Europa", a spus Merz.

Cancelarul german a mai afirmat că summitul de la Ankara i-a depăşit toate aşteptările.

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Situaţia rachetelor Tomahawk era neclară după ce preşedintele american Donald Trump anunţase în mai că va reduce prezenţa militară a SUA în Germania, ceea ce a pus sub semnul întrebării planul precedentei administraţii de a desfăşura un batalion american de rachete Tomahawk în această ţară.

Berlinul a insistat asupra acestei măsuri ca un factor de descurajare puternic împotriva Rusiei, în timp ce europenii îşi dezvoltă propriile arme de acest fel.

POLITICO a scris în aprilie că Pentagonul intenționa inițial să renunțe la vânzarea de rachete Tomahawk către Berlin, din cauza temerilor că Moscova ar putea interpreta livrarea drept o escaladare.