Soldații americani vor fi testați anual pentru nivelul de testosteron. Anunţul Pentagonului

Armata americană va măsura nivelul de testosteron al soldaților pentru a identifica un eventual deficit și pentru a le oferi, dacă este cazul, un tratament hormonal, a anunțat miercuri secretarul apărării, Pete Hegseth.

"Nu este vorba despre îmbunătățirea artificială a performanței voastre, ci despre recăpătarea și optimizarea capacităților voastre naturale, despre păstrarea longevității voastre și despre asigurarea faptului că dispuneți de bazele biologice necesare pentru a rezista în luptă", a justificat șeful Pentagonului într-un videoclip publicat pe X.

Concret, nivelul de testosteron va fi măsurat, începând cu vârsta de treizeci de ani, în timpul vizitei medicale anuale. Cei mai tineri se vor putea supune acestei testări dacă doresc. "Dacă se recomandă un tratament, alegerea de a-l urma vă aparține în întregime", a precizat Pete Hegseth.

Nivelul de testosteron scade în mod natural odată cu vârsta, începând cu vârsta de 30 de ani, potrivit Asociației franceze de urologie.

Articolul continuă după reclamă

Cuvintele neutre alese de ministru, "warriors" (războinici) și "warfighters" (luptători) nu permit stabilirea cu certitudine dacă măsura se va aplica și femeilor din armată, al căror testosteron, produs în cantități mult mai mici, scade de asemenea odată cu vârsta.

Invitat să precizeze populația vizată, Pentagonul a răspuns că nu are "pentru moment" alte elemente de comunicat.

De când este ministrul apărării al lui Donald Trump, Pete Hegseth le-a impus militarilor norme fizice mai exigente, modelate după standarde masculine. Într-un discurs cu accente viriliste și războinice, ținut în septembrie anul trecut în fața unui public format din înalți ofițeri convocați la baza militară Quantico de lângă Washington, el i-a atacat în special pe soldații supraponderali și pe "generalii și amiralii grași" întâlniți "pe coridoarele Pentagonului".