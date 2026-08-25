"Am spus adevărul". De ce a fost obligat The Washington Post să reangajeze o editorialistă concediată

Ziarul The Washington Post a fost obligat luni, în urma unei proceduri de arbitraj, să o reangajeze pe o editorialistă concediată pentru mesajele postate pe reţelele sociale ca reacţie la asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.

Acest susţinător al lui Donald Trump a fost ucis la 10 septembrie, împuşcat în gât în timpul unei dezbateri pe un campus universitar din Utah (vestul ţării), provocând un cutremur politic în Statele Unite şi ameninţări de represiune împotriva "stângii radicale" din partea preşedintelui Trump.

Ce a scris Karen Attiah despre Charlie Kirk după asasinarea acestuia

Jurnalista Karen Attiah, editorialistă la The Washington Post şi profesoară la Columbia, a scris atunci pe reţelele sociale că nu se va preface că este îndurerată de asasinarea acestuia şi a redat unele declaraţii rasiste făcute în trecut de influencer împotriva femeilor de culoare.

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The Washington Post a concediat-o pentru postările de pe rețelele sociale

Ulterior, ea a fost concediată, The Washington Post acuzând-o de "abateri grave" şi de încălcarea politicii sale privind reţelele sociale, potrivit ziarului.

Luni, un arbitru a dispus ca ziarul să o reintegreze pe Attiah şi să îi plătească salariile restante, considerând că ziarul nu avea "un motiv valabil şi suficient" pentru concedierea ei.

Jurnalista a scris pe X că este "mulţumită" de decizie, afirmând că a fost forţată să plece pentru că "a spus adevărul".

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Decizia arbitrului: editorialista trebuie să fie reangajată şi să îi fie plătită salariile restante

La rândul său, The Washington Post a declarat că respectă procedura de arbitraj, dar a refuzat să facă orice alt comentariu.

Attiah, care lucrează pentru ziar de 11 ani, a subliniat că era „ultima cronicară de culoare cu normă întreagă de la The Washington Post" în momentul concedierii sale.

În articolele sale referitoare la Kirk, ea a redat afirmaţiile rasiste ale acestuia, potrivit cărora femeile de culoare ar avea o "capacitate de procesare cerebrală” insuficientă şi ar avea, prin urmare, nevoie de ajutorul programelor în favoarea diversităţii".

Mai multe dintre mesajele sale criticau modul în care administraţia Trump îl prezenta pe influencer ca pe un martir al cauzei conservatoare.

Proprietar al ziarului The Washington Post din 2013, miliardarul Jeff Bezos s-a apropiat de Donald Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă, în ianuarie 2025.

În februarie 2026, ziarul a anunţat plecarea directorului său general şi a directorului de redacţie, Will Lewis, la câteva zile după un amplu plan de reducere a locurilor de muncă care a zguduit acest prestigios cotidian.