Vladimir Putin a emis un decret care permite statului rus să preia controlul asupra unor infrastructuri private considerate critice dacă acestea nu sunt suficient protejate împotriva atacurilor cu drone ucrainene, potrivit The Independent.

Putin a emis un decret prin care statul poate prelua infrastructuri private vulnerabile la atacurile Ucrainei - Hepta

Kievul a vizat tot mai frecvent centrele logistice ale retailerilor online, acuzându-le că oferă sprijin forțelor armate ruse.

Ordinul lui Putin vizează inclusiv depozitele comercianților online, care au devenit tot mai des ținte ale Kievului, precum și facilități energetice, industriale și de transport considerate esențiale pentru stabilitatea țării.

Măsura vine în contextul în care Ucraina și-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii ruse, vizând în mod repetat centre logistice aparținând platformelor de cumpărături Wildberries și, mai recent, Ozon. Ucraina a acuzat aceste facilități că oferă sprijin forțelor armate ale Rusiei.

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Anterior, Marea Britanie și Franța s-au angajat să ofere Ucrainei acces la tehnologii clasificate și să accelereze livrările de rachete pentru apărarea aeriană, în cadrul unei reuniuni a aliaților organizate cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

Premierul Marii Britanii, Andy Burnham a transmis Ucrainei sprijinul ferm al Marii Britanii, "în ciuda amenințărilor scandaloase ale Rusiei la adresa țării mele".

"Acesta este momentul în care trebuie menținută presiunea asupra Rusiei. Este momentul să le limităm capacitatea de a finanța acest război ilegal", a declarat Burnham, cerând impunerea unor noi sancțiuni economice.