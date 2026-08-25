O vilă cu piscină și vedere la mare în Italia pare, la prima vedere, o proprietate rezervată celor cu bugete de sute de mii de euro. Totuși, pe piața imobiliară italiană există în continuare astfel de locuințe la prețuri surprinzător de mici, unele pornind de la 75.000 de euro.

Țara în care vile cu piscină și vedere la mare se vând de la 75.000 de euro. De ce sunt preţuri atât de mici - Sursa: Profimedia

Potrivit analizei publicate de Idealista, cele mai accesibile proprietăți se găsesc în special în sudul țării, în localități precum Scalea, Tropea și Capo d’Orlando, dar și în zone mai puțin căutate de pe litoralul regiunii Puglia.

De ce sunt atât de ieftine? În multe cazuri, este vorba despre moșteniri împărțite între mai mulți urmași, case cumpărate cu zeci de ani în urmă și abandonate sau proprietăți care au stat ani întregi pe piață fără cumpărători. Unele necesită și renovări importante.

Pentru cei care își permit achiziția, o astfel de vilă poate deveni și o investiție. În sezonul de vară, o proprietate cu piscină și vedere la mare poate fi închiriată turiștilor cu aproximativ 1.200 - 1.800 de euro pe săptămână.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, cumpărătorii trebuie să ia în calcul costurile de renovare, taxele, întreținerea piscinei și eventualele reguli locale privind închirierea în scop turistic.

Astfel, visul unei case în Italia nu mai pare imposibil pentru cei dispuși să caute în afara celor mai cunoscute stațiuni. Pentru 75.000 de euro, însă, prețul mic vine de obicei cu o poveste în spate.