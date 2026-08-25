eMAG, amendată pentru a doua oară în acest an. De ce este compania sancționată cu 1,96 milioane de euro

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, este a doua sancţiune suferită de eMAG Ungaria din acest an. La începutul anului, compania a fost amendată cu 235 milioane de forinți. În total, aceasta are de plătit suma de 710 milioane de forinți (1,96 milioane de euro), în urma "practicilor înşelătoare şi a neregulilor repetate", conform autorităţi antitrust.

GVH a verificat modul în care eMAG și-a îndeplinit angajamentele asumate în urma unei anchete derulate în 2021, constatând că operatorii români ai platformei de e-comerț și-au implementat doar parțial promisiunile. "Operatorii magazinului online eMAG și-au încălcat din nou propriile angajamente, a dezvăluit Autoritatea Maghiară pentru Concurență (GVH) în investigația sa ulterioară. Operatorii platformei de comerț electronic, cu sediul în România, au promis să sprijine afacerile maghiare, dar au implementat acest lucru doar parțial sau incomplet.

Din acest motiv, GVH a aplicat o amendă de 225 de milioane de forinți companiilor care operau eMAG, care au recunoscut omisiunile", arată instituția. eMAG a renunțat la dreptul de apel.

Au fost constatate numeroase nereguli şi deficienţe

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Ancheta inițială în mai 2021, GVH a anunțat că a constatat "numeroase nereguli și deficiențe" în procedurile sale împotriva operatorilor magazinului online eMAG de la acea dată, și anume Dante International S.A. și Extreme Digital-eMAG Kft.

GVH a aplicat, atunci, o amendă de 200 de milioane de forinți celor doi operatori, care s-au angajat să implementeze și un pachet de măsuri în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de forinți ca urmare a procedurilor. În 2023, GVH a efectuat o investigație ulterioară parțială, stabilind că cele două companii și-au îndeplinit incomplet propriile angajamente, astfel că a emis o nouă sancțiune, în valoare de 50 de milioane de forinți.

Ca urmare a procedurilor inițiale, care s-au încheiat în 2021, eMAG s-a angajat, de asemenea, să implementeze un program de sprijinire a întreprinderilor maghiare, în valoare de aproape 3 miliarde de forinți, arată GMV. Investigația follow-up Autoritatea antitrust a început o investigație ulterioară în februarie 2025, procedurile fiind încheiate recent.

GVH "a stabilit că firmele care operează eMAG nu și-au îndeplinit unele dintre obligațiile asumate și cele impuse de GVH nici de data aceasta, sau nu și-au implementat angajamentele cu conținutul necesar. Drept urmare, rezultatele pachetului de măsuri întreprinse au fost sub așteptări, acestea nu au facilitat suficient prezența online a companiilor maghiare", conform autorității antitrust, care precizează că operatorii eMAG și-au recunoscut omisiunile în timpul procedurii și au renunțat la dreptul la căi de atac.

O nouă amendă împotriva eMAG Ungaria

Pe baza tuturor acestor aspecte, GVH a aplicat acum o nouă amendă împotriva eMAG Ungaria, de 225 de milioane de forinți. Aceasta este a doua cea mai mare amendă post-investigație din istoria GVH, după o sancțiune de aproape 400 de milioane de forinți dispusă împotriva Booking.com în 2024. eMAG Ungaria a mai fost amendată de GVH în acest an, într-un caz separat. Cum a relatat Profit.ro la începutul anului, subsidiara ungară a celui mai mare retailer român din e-comerț a fost amendată atunci cu 235 de milioane de forinți, pentru practici considerate neloiale.

Amenzi în valoare de 1,96 milioane de euro

În total, operatorii eMAG au primit deja amenzi în valoare cumulată de 710 milioane de forinți din partea autorității maghiare de concurență în ultimii ani, "ca urmare a înșelăciunilor și omisiunilor repetate". eMAG și-a restructurat operațiunile din Ungaria, în contextul în care subsidiara maghiară înregistra pierderi, a relatat Profit.ro anterior. Activitățile de suport comercial pentru Ungaria au fost centralizate în România, iar subsidiara maghiară se va concentra în continuare pe partea de marketplace online. Închiderea Sameday Ungaria în ianuarie, compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, a semnat un acord pentru vânzarea afacerii din Ungaria către Austrian Post, tranzacție blocată însă de Guvernul maghiar, atunci condus de Viktor Orban.

După blocarea vânzării, Sameday a decis să închidă subsidiara Delivery Solutions Zrt., care operează brandul Sameday Ungaria, cu concedierea celor peste 230 de angajați și lichidarea rețelei Easybox.

"În urma unei analize atente a tuturor opțiunilor disponibile, Sameday a luat decizia dificilă de a închide operațiunile din Ungaria într-un mod controlat și responsabil, în perioada următoare. Piața de curierat din Ungaria s-a schimbat semnificativ în ultimii ani și a devenit extrem de competitivă, necesitând investiții considerabile pe termen lung.

Angajații afectați vor beneficia de pachete dedicate de sprijin, care includ compensații peste minimul legal, menținerea beneficiilor aplicabile în perioada de preaviz și suport pentru tranziția profesională. Vom gestiona, de asemenea, în mod responsabil obligațiile față de clienți și parteneri în perioada de tranziție, cu obiectivul de a asigura o închidere ordonată. Această decizie vizează exclusiv operațiunile Sameday din Ungaria și nu are impact asupra operațiunilor din România sau Bulgaria, care continuă conform planului.

Sameday Group continuă să fie prezent pe piața din Ungaria prin Pactic, care face parte din business-ul nostru regional și nu este afectat de această decizie. Ambiția noastră pe termen lung în Europa Centrală și de Est rămâne neschimbată", a transmis compania pentru Profit.ro în iunie. În vara anului 2014, Sameday a preluat grupul Pactic din Ungaria, o platformă multi-brand fodată în 2010 și care furnizează servicii pentru retaileri și IMM-uri active în comerțul online.

Ce spun reprezentanţii eMAG

"Am luat act de investigație și am cooperat în totalitate cu GHV, punând la dispoziție toate informațiile necesare și oferind sprijinul nostru deplin. În plus, compania își va respecta în continuare obligațiile de conformitate pe piețele în care operează, fără perturbări în activitatea sa. Ca întotdeauna, platforma lucrează constant la îmbunătățirea experienței de cumpărare a clienților. eMAG rămâne ferm angajată pe piața din Ungaria și va continua să își dezvolte viziunea de marketplace regional", au transmis reprezentanţii eMAG pentru Observatornews.

Veniturile grupului de firme eMAG în 2025

Grupul de firme eMAG a consemnat venituri de 11,1 milarde de lei în anul fiscal 2025, care s-a încheiat la 31 martie 2026, în scădere ușoară de la 11,4 miliarde de lei în anul anterior. "Diferența de venituri la nivelul de grupului este efectul ieșirii Tazz, afacere care a fost vândută în octombrie 2024 (detalii AICI). De asemenea, am închis Extreme Digital și am vândut Vatera, ambele din Ungaria", a anunțat recent CEO-ul eMAG, Tudor Manea.

Grupul eMAG are în portofoliu brandul eMAG, magazinul online Fashion Days, hipermarketul 100% online din România Freshful, magazinul specializat în produse IT și electronice PC Garage, compania românească de curierat rapid, național și internațional Sameday, atelierul de reparații Depanero, cea mai relevantă platformă de recommerce din Europa de SE Flip și compania de servicii financiare HeyBlu.