Un parazit care provoacă diaree severă a infectat deja mii de persoane din 34 din cele 50 de state americane, a anunţat Centrul federal pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA, relatează miercuri dpa.

Un parazit care provoacă diaree "explozivă" a infectat mii de oameni în SUA. Posibila sursă a contaminării - Sursa: Profimedia

Au fost înregistrate peste 1.600 de cazuri confirmate de ciclosporiază, în timp ce alte 5.100 de cazuri suspecte sunt în curs de investigare, a precizat CDC marţi seara la Washington.

Peste 3.300 de cazuri în Michigan

Deoarece boala rămâne adesea nediagnosticată sau neraportată, este probabil ca numărul real al infecţiilor să fie semnificativ mai mare.

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Agenţia investighează dacă lanţul de restaurante fast-food Taco Bell ar fi putut juca un rol, a relatat Washington Post. Săptămâna trecută, Taco Bell a eliminat salata verde şi alte câteva ingrediente din meniul unor unităţi.

Sursa ar putea fi salata verde contaminată cu acest parazit

Statul Michigan a devenit epicentrul infecţiilor, fiind raportate peste 3.300 de cazuri confirmate şi probabile, au afirmat oficiali locali din domeniul sănătăţii. Pe baza dovezilor actuale, sursa ar putea fi salata verde contaminată cu acest parazit, au precizat autorităţile sanitare din Michigan.

Potrivit CDC, parazitul se transmite, în general, prin alimente sau apă contaminate cu materii fecale, şi nu de la o persoană la alta. Acesta infectează intestinul subţire şi provoacă diaree apoasă, uneori explozivă.

Episoade extinse de ciclosporiază apar, de regulă, în lunile de vară.