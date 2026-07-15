Un pompier voluntar ar fi provocat un incendiu la Fontainebleau. A ars aproape 10% din celebra pădure

Un pompier voluntar ar fi provocat un focar al incendiului care a cuprins Fontainebleau, pădurea istorică de lângă Paris. În total, șapte persoane au fost reținute în anchetă şi două eliberate din lipsă de probe. Flăcările au distrus aproape 10% din pădure.

Peste 2.000 de hectare din pădurea Fontainebleau au fost devastate de flăcări în trei zile până ca incendiul să fie controlat de pompieri. Suprafața forestieră Fontainebleau este estimată oficial la aproape 24.000 de hectare, ceea ce înseamnă că a fost afectată aproximativ 10% din pădure.

Pompierii continuau intervenția inclusiv azi, din cauza riscului așa-numitelor "incendii-zombi", adică focare care continuă să ardă sub pământ, în turbă sau materie vegetală uscată. Ele pot reapărea la suprafață deşi ce incendiul pare stins, de aceea intervenția pompierilor poate dura mai multe zile, explică BFMTV.

În total, șapte persoane au fost arestate preventiv în cadrul anchetei privind aceste incendii, printre acestea și un pompier voluntar, care a recunoscut că "a dat foc unor crengi uscate cu o brichetă și benzină" la Arbonne-la-Forêt, localitate aflată în apropierea pădurii Fontainebleau.

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În cazul a două persoane, măsura a fost ridicată din lipsă de probe. Un bărbat de 46 de ani a fost reținut aseară, în jurul orei 20.50, într-o parcare din apropierea pădurii. Deși accesul publicului era interzis, acesta ar fi trecut forțat. În timpul controlului, jandarmii au găsit pe bancheta din spate a vehiculului numeroase bucăți de ziar mototolite și o brichetă.

Pădurea, care apare în operele lui Alexandre Dumas și Victor Hugo, îşi trage numele de la domeniului regal Fontainebleau, aflat la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Paris. Aici se află fostul palat regal Fontainebleau, folosit de numeroși regi ai Franței și, ulterior, de Napoleon Bonaparte.

Incendiul a dus în ultimele zile la închiderea autostrăzii A6 care leagă Parisul de Lyon şi de sudul ţării şi a perturbat circulaţia trenurilor de mare viteză. Aproape 900 de persoane au fost evacuate din locuinţele lor. Avioanele Canadair care au participat la misiune au survolat la joasă altitudine Sena pentru a-şi umple rezervoarele cu apă.