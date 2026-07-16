Încă o gimnastă româncă ajunge în NCAA. Denisa Golgotă va concura pentru California Berkeley

După revenirea în competiții, Denisa Golgotă face un nou pas important în carieră. Gimnasta va evolua în NCAA pentru Universitatea California, Berkeley, alăturându-se Anei Bărbosu printre româncele care concurează în campionatul universitar din SUA.

După Ana Bărbosu, încă o gimnastă română ajunge în NCAA. Denisa Golgotă va concura pentru California - Sursa: Facebook/ Denisa Golgota

Retrasă din activitate în 2020, Denisa Golgotă, în vârstă de 24 de ani, a revenit în competiții în 2025, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Ea a făcut parte din echipa României care a ocupat locul al patrulea la Campionatele Europene din 2025 și s-a calificat în finalele de la individual compus și bârnă, unde a încheiat pe locurile 7 și, respectiv, 8.

La Campionatele Mondiale din același an a încheiat pe locul 7 în finala de la sol.

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Înaintea retragerii temporare, Denisa Golgotă era considerată una dintre marile speranțe ale gimnasticii românești.

La Campionatele Europene din 2018 a cucerit argintul la sol și bronzul la sărituri, iar în același an a reprezentat România la Campionatele Mondiale de la Doha.

Mutarea în NCAA reprezintă un nou pas important în cariera sportivei din Gorj. California Golden Bears este una dintre echipele de tradiție din NCAA.