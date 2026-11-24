Mai multe avioane militare ruseşti au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud, a relatat marţi agenţia de presă Yonhap, preluată de AFP.

Avioane militare ruseşti au pătruns în zona de apărare aeriană sud-coreeană. Prima dată au crezut că sunt nord-coreeni - Profimedia

Agenţia şi-a rectificat astfel publicaţia anterioară care indica faptul că un avion presupus nord-coreean ar fi încălcat spaţiul aerian al ţării. "Mai multe avioane militare ruseşti, şi nu nord-coreene, au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud (KADIZ) deasupra Mării de Est", a indicat Yonhap, cu referire la această întindere de apă cunoscută şi sub numele de Marea Japoniei, citând surse militare.

Armata sud-coreeană a precizat ulterior că spaţiul aerian al ţării nu a fost încălcat

Un aparat s-a apropiat de insula Ulleung, în largul coastei de est a ţării, după ce a pătruns în zonă, determinând autorităţile să emită un avertisment pentru locuitori, potrivit armatei sud-coreene. Ministerul de Interne a trimis o alertă locuitorilor insulei Ulleung, îndemnându-i să se adăpostească. Alerta a fost ridicată puţin înainte de ora 8:00 (luni, 23:00 GMT), la aproximativ cinci minute după ce a fost emisă, potrivit Yonhap.

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Armata sud-coreeană a precizat ulterior că spaţiul aerian al ţării nu a fost încălcat. Zona de identificare a apărării aeriene nu corespunde spaţiului suveran al unei ţări. Aceasta este o zonă tampon mai extinsă în care statele efectuează controlul aeronavelor străine.

În general, aeronavele străine se anunţă înainte de a pătrunde în zona de apărare aeriană a unei ţări terţe, deşi nu sunt obligate legal să facă acest lucru. În urmă cu o săptămână, armata sud-coreeană a făcut cunoscut că a mobilizat avioane de luptă după intruziunea mai multor aparate militare ruseşti în zona sa de apărare aeriană.