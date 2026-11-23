Oficialii americani laudă România înainte de anunțul privind retragerea trupelor din Europa. Subsecretarul Elbridge Colby descrie țara noastră drept un aliat esențial, cu spirit de lider pentru că a alocat mai mulți bani Armatei. Șeful NATO vine cu un avertisment dur: Putin ajunge la Rotterdam, până reacționează Alianța în cazul unui atac.

La trei săptămâni după turneul făcut în Europa, care a inclus și o vizită la București, subsecretarul american Elbridge Colby a lăudat România pentru investițiile în Apărare.

"România este un aliat esențial. Calea pe care a ales-o Bucureștiul pentru a atinge nivelul de 5% din PIB alocat cheltuielilor de apărare până în 2031 demonstrează un adevărat spirit de lider.", a scris Colby, pe platforma X.

Postarea vine în condițiile în care Pentagonul pregătește o retragere a cel puțin 5.000 de militari americani din Europa. Analiza este făcută chiar de Elbridge Colby, care îi va prezenta concluziile secretarului Războiului, Pete Hegseth, până la finalul lunii.

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Războiul de la graniță afectează România din ce în ce mai mult

În acest timp, războiul de la graniță afectează tot mai mult țara noastră. Din cauza atacurilor cu drone din Marea Neagră, sindicatele de navigatori și armatori au extins zona considerată periculoasă până aproape de România.

Avertismentul șefului NATO

Șeful NATO vine cu un avertisment de-a dreptul îngrijorător.

"Dacă Putin atacă, vom avea nevoie mai întâi de două sau trei săptămâni pentru a conveni cine ce va face, iar până ne vom hotărî, probabil că el va ajunge deja la Rotterdam", a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina s-a extins și în Marea Mediterană. Dronele navale ale Ucrainei au distrus corveta rusească Merkur în portul Benghazi din Libia și au avariat un petrolier aflat în larg. Nava de război valora 196 de milioane de dolari și era mândria flotei ruse.

În replică, Kremlinul amintește de declarația lui Putin de săptămâna trecută, potrivit căreia nu mai poate exista un armistițiu.

Serviciile de informaţii germane: Putin pregăteşte lansarea unui satelit cu armament nuclear

Serviciile de informații germane atrag atenția că Rusia pregătește lansarea unui satelit cu armament nuclear luna viitoare. Detonarea acestuia în spațiu ar putea scoate din funcțiune zeci de sateliți și poate paraliza sistemele GPS, sectorul bancar și rețelele de alimentare cu energie.

"România este un aliat esențial. Calea pe care a ales-o Bucureștiul pentru a atinge nivelul de 5% din PIB alocat cheltuielilor de apărare până în 2031 demonstrează un adevărat spirit de lider. Apreciem foarte mult rolul României în cadrul Alianței, precum și relația noastră bilaterală."