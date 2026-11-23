Capitala Franţei a intrat oficial în magia sărbătorilor de iarnă. Sute de mii de oameni au participat la spectacolul organizat pe Champs-Elysee, unde s-au aprins luminiţele de Crăciun. Actriţa Cate Blanchett a apăsat butonul care a inundat în lumină şi culoare cel mai faimos bulevard al lumii.

Sub o ploaie măruntă, actriţa Cate Blanchett, în calitate de "nașă" a ediției de anul acesta, a aprins luminiţele la ora 18 şi 30 de minute, alături de primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, și doi copii din asociața caritabilă Petits Princes. Cei peste 400 de copaci care împodobesc celebrul bulevard Champs-Élysées au fost iluminați simultan cu sute de mii de beculețe LED. Spectacolul vizual a fost acompaniat de unul pe note de muzică clasică.

"Nu am cum să compar cu anii trecuți. Ce mi se pare cu adevărat frumos este că există efecte vizuale, un mic spectacol. E grozav", spune un localnic.

52 de kilometri de ghirlande

Partea cea mai interesantă e că, La fiecare oră fixă, întregul bulevard se aprinde sincronizat în timp real cu celebrele lumini ale Turnului Eiffel. S-au folosit peste 52 de kilometri de ghirlande, care folosesc tehnologie LED de ultimă generație, cu consum redus de energie, proiectate să fie reutilizate timp de cinci sezoane.

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Marea surpriză a acestui an o reprezintă întoarcerea târgului de Crăciun în grădinile de pe Champs-Élysées, după o pauză de aproape un deceniu. În 2017, Consiliul Local al Parisului a decis să nu mai prelungească contractul vechiului organizator, pe motiv că târgul devenise prea comercial, vindea suveniruri ieftine din import și strica aspectul elegant al bulevardului.

"Pe de o parte, este simbolic, are o semnificație deosebită pentru francezi. Pe de altă parte, luminițele de Crăciun și acest eveniment ne oferă acea magie, acel ceva care ne permite cu adevărat să ne lăsăm cuprinși de spiritul Crăciunului", spune un localnic.

La târgul de Crăciun de pe Champs-Élysées sunt 200 de căsuțe din lemn, cu acoperișuri inspirate din arhitectura clasică a clădirilor pariziene, dar şi un patinoar uriaş. Instalaţiile vor putea fi admirate zilnic, până la miezul nopţii, iar în Ajunul Crăciunul şi de Revelion bulevardul va rămâne luminat toată noaptea.