O familie din nordul Angeliei a cumpărat o casă cu 342.000 de dolari şi au investit încă 200.000 pentru a o transforma în căminul visurilor lor. După 5 ani de renovări, au decis să o vândă, chit că lucrările erau aproape încheiate. Şi nu din lipsa banilor, ci din cauza epuizării provocate de şantierul care părea să nu se mai termine. Acum, britanicii s-au mutat într-o locuinţă mai mică, unde sunt mult mai fericiţi, scrie Business Insider .

Totul a început în 2021, când Jennifer și partenerul ei au cumpărat o casă în nordul Angliei. Proprietatea avea o mulţime de probleme: pereții erau afectați de umezeală, firele electrice atârnau din tavane, iar ferestrele ruginite nu mai puteau fi deschise. Cu toate acestea, cei doi au văzut potențialul clădirii și au considerat că prețul de 342.000 de dolari era avantajos pentru zona respectivă.

Casa se afla la marginea unei zone în plină dezvoltare și fusese amenajată într-o fostă clădire de depozitare a unei mori. Avea pereți solizi din piatră, vedere spre vale, o alee de acces curbată și trei niveluri. Femeia, care era însărcinată la momentul achiziției, își imagina că acolo își va crește copiii și că proprietatea va deveni locuința definitivă a familiei.

Problemele au început imediat după ce s-au mutat

La scurt timp după ce s-au instalat, cei doi au început renovările. Primele lucrări au vizat acoperișul și pereții exteriori din piatră, care necesitau intervenția unor lucrători specializați. A fost cea mai costisitoare și mai dificilă etapă a proiectului. Pietrarii au fost nevoiți să restaureze manual zidurile și țiglele de pe acoperiș. Abia după finalizarea acestor intervenții umezeala din interior a început să dispară, iar familia a putut înlocui pereții afectați.

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Problemele au continuat însă să apară la fiecare etapă a renovării. Instalațiile sanitare nu fuseseră conectate corespunzător, unele prize nu aveau curent, iar lucrările executate de foștii proprietari erau atât de prost realizate, încât aproape totul trebuia refăcut.

În paralel, cei doi s-au ocupat și de grădină. În timp ce copilul dormea, părinții îndepărtau pietrele abandonate pe teren și înlocuiau gardurile deteriorate cu unele tradiționale, construite din piatră. Deși munca era solicitantă, erau convinși că efortul va merita.

Au investit 200.000 de dolari în renovarea casei

După ce femeia s-a întors la serviciu, familia a început reamenajarea completă a bucătăriei. Mobilierul vechi fusese montat lângă un perete afectat de umezeală, astfel că noile corpuri au trebuit instalate pe partea opusă. Au urmat lucrări la ferestre, pardoseli, băi și spațiile de depozitare. În cele din urmă, două dintre cele trei niveluri ale casei erau complet renovate.

Transformarea era spectaculoasă, iar vecinii admirau rezultatul. Cu toate acestea, cheltuielile și timpul petrecut pe șantier începeau să își spună cuvântul.

Când au ajuns la ultimul etaj, proprietarii au început să resimtă epuizarea acumulată. Deși obținuseră autorizația pentru modificarea compartimentării, găsirea constructorilor s-a dovedit dificilă, iar procedurile administrative au complicat și mai mult proiectul.

Lucrările au trebuit realizate în mai multe etape, au durat peste un an, iar spațiul nu a putut fi folosit timp de câteva luni. În acel moment, cei doi au decis că vor vinde casa imediat după finalizarea renovării.

De ce au decis să vândă locuința în care investiseră cinci ani

Renovările au costat aproximativ 200.000 de dolari, iar bugetul inițial nu fusese depășit cu mult. Problema principală nu mai era însă cea financiară. Între timp, familia se mărise cu încă un copil, iar menținerea casei într-o stare impecabilă devenise tot mai dificilă.

Femeia povestește că locuința ajunsese să semene mai degrabă cu un showroom decât cu un cămin. Curățenia permanentă, praful, problemele neprevăzute și discuțiile nesfârșite cu muncitorii transformaseră proiectul într-o sursă constantă de stres.

După cinci ani de muncă, cei doi au început să se întrebe dacă mai vor cu adevărat să locuiască acolo și dacă proprietatea reprezintă cea mai bună alegere pentru copiii lor.

Răspunsul a fost clar. Imediat ce ultimul muncitor a terminat lucrările, au scos casa la vânzare, deși aveau un bebeluș și un copil de patru ani.

Casa a fost vândută cu 647.000 de dolari

Investiția nu a fost complet pierdută. Casa a atras cumpărători, care au apreciat transformarea proprietății, iar familia a reușit să o vândă pentru 647.000 de dolari.

Luând în calcul prețul de achiziție, de 342.000 de dolari, și cele 200.000 de dolari investite în renovări, diferența a fost de aproximativ 105.000 de dolari, înainte de alte costuri asociate proprietății și tranzacției.

Deși au obținut un profit, proprietarii consideră că suma a fost modestă în raport cu timpul și efortul investite de-a lungul celor cinci ani.

După vânzare, femeia spune că a simțit o eliberare. Nu mai trebuia să curețe permanent praful, să urmărească activitatea constructorilor sau să rezolve problemele care apăreau aproape zilnic, în timp ce își creștea copiii și mergea la serviciu.

Familia locuiește acum într-o casă de tip cottage, la câțiva kilometri de vechea proprietate, și spune că este mult mai fericită.

Experiența i-a schimbat femeii perspectiva asupra locuinței ideale. A înțeles că un cămin nu este definit de cât de bine arată, ci de felul în care te simți atunci când locuiești acolo.