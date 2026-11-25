Bulgaria a interceptat o ambarcaţiune cu 35 de migranţi la bord, care a intrat ilegal în apele sale teritoriale. Acesta este primul incident de acest fel din ultimele luni.

O ambarcaţiune cu 35 de migranţi a intrat miercuri în apele teritoriale ale Bulgariei în mod ilegal, relatează agenţia de presă Reuters, citată de The Star. La bordul ambarcaţiunii se aflau şi copii.

Autorităţile bulgare de frontieră au observat ambarcaţiunea în timp ce naviga în largul coastei bulgare a Mării Negre, în această dimineaţă. Aceasta a fost monitorizată până când a ajuns la ţărm, în apropierea localităţii Sinemoreţ, situată în sud-estul Bulgariei.

Migranţii au fost preluaţi de către autorităţi şi au fost duşi în oraşul Ţaraevo, une au primit ingrijiri medicale şi haine groase, a declarat guvernatorul regiunii Burgas, Diko Dikov, citat de agenţia de presă BTA, citată de The Star.

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Membră a Uniunii Europene, Bulgaria şi-a intensificat patrulele de-a lungul frontierei sale terestre cu Turcia în ultimii ani. Aproximativ 7.000 de migranți au încercat să treacă în Bulgaria, majoritatea din Turcia, pe uscat și pe mare, în primele nouă luni ale acestui an. În aceeaşi perioadă a anului trecut, 12.270 de migranţi au încercat acest lucru, potrivit Ministerului de Interne bulgar.