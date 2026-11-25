Autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Marea Britanie (Ofgem) a anunţat miercuri o creştere cu 26% a plafonului preţurilor la energie, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 şi va afecta milioane de gospodării din cauza creşterii preţurilor la gaze naturale provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

"Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să ducă la creşterea costurilor energiei şi ştim că această creştere a preţurilor va fi o sursă de îngrijorare pentru multe gospodării pe măsură ce ne apropiem de iarnă", a recunoscut directorul Ofgem, Neil Kenward.

Noul plafon de preţ

În fiecare trimestru, Ofgem stabileşte un plafon de preţ, conceput pentru a reflecta evoluţiile de pe pieţele internaţionale, asigurând în acelaşi timp un preţ echilibrat atât pentru furnizori, cât şi pentru consumatori.

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Noul plafon de preţ, de 2.166 de lire sterline pe an pentru un utilizator mediu de electricitate şi gaze naturale, cu 443 de lire sterline mai mult decât precedentul plafon, va afecta aproximativ 20 de milioane de gospodării cu tarife variabile, a precizat Ofgem.

Aproximativ 10 milioane de alţi clienţi, care beneficiază de contracte la preţ fix, vor fi protejaţi atâta timp cât contractele lor rămân în vigoare.

Războiul din Iran a dat peste cap preţurile

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa europeană, măsurate prin contractele futures TTF, au crescut cu aproximativ 190%, de la aproximativ 32 euro, până la 92 euro pe megawatt-oră.

Perturbarea traficului maritim din Strâmtoarea Hormuz împiedică în mod special livrările de gaze naturale lichefiate din Qatar, principalul exportator din zona Golfului Persic.

Cea mai mare creştere a plafonului de preţ stabilit de Ofgem datează din toamna anului 2022. Atunci plafonul a crescut cu 80%, ca urmare a relansării post-Covid şi apoi de invazia rusă a Ucrainei.

Creşterea anunţată miercuri va alimenta inflaţia, care în luna octombrie a urcat la 3,6% în ritm anual, de la 3,5% în septembrie. Pentru a amortiza creşterile aşteptate în această iarnă, guvernul laburist al lui Andy Burnham a anunţat la sfârşitul lunii octombrie o subvenţie de 100 de lire sterline pentru aproximativ 20 de milioane de gospodării din Anglia. În plus, scutirea de TVA la electricitate, în vigoare din octombrie, va fi menţinută până în vara viitoare.