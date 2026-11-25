Descoperire neaşteptată pe o plajă din Bulgaria, unde mai mulţi moşi Crăciun în mărime naturală, un urs polar şi zeci de cutii cu decoraţiuni de sărbătoare au fost scoase dintr-un container adus de valuri la mal. Ornamentele, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, ar aparţine unei firme din România şi ar fi trebuit să ajungă în portul Constanţa. Autorităţile bulgare bănuiesc că încărcătura provine de pe o navă scufundată în Marea Neagră, după un atac cu drone. Containerul a fost păzit timp de 22 de zile, zi şi noapte, iar la deschiderea lui, salvatorii au avut parte de o surpriză: mare parte din decoraţiuni erau intacte.

Decoraţiuni de Crăciun în valoare de 50.000 de euro au naufragiat pe o plajă din Bulgaria - Reuters | Captură video Facebook

Presa bulgară scrie că decoraţiunile de Crăciun aparţin unei firme din România, iar încărcătura ar fi urmat să ajungă în România. De altfel, reprezentantul proprietarului mărfurilor a fost prezent la deschiderea containerului.

Un Moş Crăciun stătea călare pe un cal de culoarea cuprului, în timp ce un altul conducea o sanie încărcată până la refuz cu cadouri, creând o scenă festivă neaşteptată pe plaja bătută de vânt, după cum au arătat imaginile difuzate de presa locală, scrie News.ro.

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Containerul cu decoraţiuni ar putea proveni de pe o navă scufundată în Marea Neagră

"Bănuim că acest container face parte din încărcătura navei scufundate Contship Jet, dar acest lucru rămâne de clarificat", a declarat la începutul acestei luni guvernatorul regional al oraşului Burgas, Diko Dikov.

Contships Management, operatorul cu sediul la Atena al navei scufundate Contship Jet, a declarat că nu este în măsură să confirme dacă containerul se afla pe acea navă.

Decoraţiunile de Crăciun de 50.000 de euro, destinate unei firme din România

Cu toate acestea, potrivit televiziunii publice bulgare BNT, decoraţiunile de Crăciun aflate în container aparţin unei firme din România, iar valoarea mărfurilor este estimată la aproximativ 50.000 de euro. Un reprezentant al proprietarului mărfii, Omar Handan, a asistat marţi la deschiderea containerului şi a declarat că, din fericire, acesta nu se umpluse cu apă, astfel că o mare parte din decoraţiuni au rămas intacte. După inventariere, mărfurile recuperate urmau să fie transportate cu un camion în România.

Nava Contship Jet, de pe care ar proveni containerul, se deplasa din portul israelian Haifa către Constanţa atunci când a fost lovită de drone, la 28 octombrie.

Nava care ar fi transportat decoraţiunile a fost lovită de drone

Vasul s-a scufundat după ce a fost lovit de drone navale, acesta fiind unul dintr-o serie de atacuri îndreptate împotriva navelor comerciale din vestul Mării Negre, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la extinderea războiului dus de Rusia în Ucraina.

Atacurile au fost condamnate la nivel internaţional. Bulgaria, membră a Uniunii Europene şi a NATO, a solicitat asistenţă din partea aliaţilor pentru a consolida securitatea maritimă.

Dikov a declarat că autorităţile aşteaptă îndrumări din partea procurorilor militari cu privire la soarta containerului avariat, adăugând că nu va fi lăsat pe ţărm ca să devină "o atracţie nedorită".

Containerul a ajuns la ţărm la 2 noiembrie, între campingurile Arapia şi Oasis, în apropiere de Ţarevo. A fost păzit zi şi noapte timp de 22 de zile. Deschiderea sa a început marţi, la ora 9:30, cu autorizarea Parchetului Militar din Sofia. În interior se aflau peste 80 de cutii cu decoraţiuni de Crăciun, potrivit presei bulgare.