Ce măsuri pregăteşte UE pentru asigurarea necesarului de combustibil pentru avioane

Uniunea Europeană va cere săptămâna viitoare statelor membre să-şi reducă dependenţa de combustibilul pentru avioane din Orientul Mijlociu şi să caute să-şi majoreze importurile din SUA, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în condiţiile în care războiul din Iran perturbă aprovizionarea globală cu combustibili.

Planul, care nu a fost încă finalizat, prevede o concentrare mai mare pe autoaprovizionare şi rezilienţă via combustibili de aviaţie sintetici (SAF). Companiile aeriene europene au avertizat că în următoarele săptămâni s-ar putea confrunta cu un potenţial deficit de combustibilul pentru avioane, ca rezultat al războiului din Iran, ceea ce ar putea perturba sezonul călătoriilor de vară.

Conflictul din Iran a dus la creşterea preţului kerosenului, frânând dezvoltarea industriei aeriene şi forţând operatorii aerieni să majoreze preţurile biletelor, să-şi reducă planurile de expansiune şi să-şi regândească previziunile.

Europa, în mod special vulnerabilă

Europa este în mod special vulnerabilă deoarece importă aproximativ 30% - 40% din combustibilul pentru avioane, cel puţin jumătate din el provenind din Orientul Mijlociu.

Recomandările neobligatorii ale UE subliniază limitările blocului comunitar în majorarea pe plan intern a producţiei de combustibilul pentru avioane şi furnizează informaţii privind modul de gestionare al potenţialului deficit de kerosen, susţin sursele.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat planul de a prezenta săptămâna viitoare un răspuns la criza energetică, inclusiv măsuri privind combustibilul pentru avioane.

Disponibilitatea aprovizionării "rămâne principala sursă de îngrijorare", a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar, adăugând că dacă este afectată în continuare furnizarea de combustibili, UE ar putea lansa o posibilă eliberare coordonată de stocuri de combustibil pentru avioane.

Conform Reuters, Comisia Europeană intenţionează să introducă o cartografiere la nivelul UE a capacităţii de rafinare pentru produsele petroliere şi să adopte măsuri "pentru a se asigura că capacitatea de rafinare existentă este utilizată şi menţinută pe deplin".

De asemenea, Executivul comunitar analiza platforma logistică de distribuţie pentru a spori utilizarea combustibilului american Jet A, care nu este folosit des în Europa, deoarece are un punct de îngheţ mai ridicat decât standardul european. Combustibilul Jet A-1 european este mai potrivit pentru operaţiuni pe distanţe lungi, la altitudini mari şi temperaturi scăzute, şi este preferat de sectorul militar. Importurile de combustibil pentru avioane din SUA şi Nigeria au crescut semnificativ în aprilie.

Mai multe companii au anunţat reducerea capacităţilor de transport

Unele dintre principalele hub-uri europene din Belgia, Ţările de Jos, Elveţia şi Germania se bazează pe conducta CEPS operată de NATO, care furnizează combustibil pentru avioanele din Europa. Un purtător de cuvânt al NATO nu a răspuns întrebărilor privind conducta.

Directorul general al Asociaţiei Internaţionale a a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a avertizat că zborurile în Europa ar putea începe să fie anulate de la finalul lunii mai, din cauza deficitului de kerosen.

Mai multe companii aeriene au anunţat reducerea capacităţilor de transport, din cauza costurilor ridicate cu kerosenul, pe fondul efectelor războiului din Iran.

Planul UE va prezenta indicaţiile pentru gestionarea problemelor în cazul deficitului de combustibil pentru avioane, cum ar fi pierderea sloturilor pe aeroporturi în urma anulării zborurilor, şi reglementările UE menite să împiedice avioanele să încarce combustibil suplimentar în locaţii ieftine.

De asemenea, UE va stabili dacă deficitul de combustibil poate fi considerat suficient de excepţional pentru ca operatorii aerieni să evite plata compensaţiilor pentru anularea zborurilor. Sursele au adăugat că UE a decis deja că nu sunt justificate solicitările companiilor aeriene ca blocul comunitar să amâne termenul limită, stabilit pentru 2030, privind utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici pentru aviaţie, argumentând că aceste produse nu vor fi fabricate în cantităţi suficiente.

În conformitate cu regulamentul european RefuelEU adoptat în 2023, companiile aeriene trebuie să integreze progresiv mai mult SAF în rezervoarele de combustibil ale aeronavelor lor. Stabilită în prezent la 2%, această rată de amestecare trebuie să crească la 6% în 2030, 20% în 2035 şi 70% în 2050.

Cea mai mare parte a combustibilului sintetic pentru avioane (SAF) de pe piaţă este fabricat din ulei de gătit reciclat sau uzat sau din deşeuri animale. Costă de trei până la cinci ori mai mult decât combustibilul tradiţional pentru avioane şi reprezintă doar 0,3% din aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane.

Analiştii avertizează că vor urma noi reduceri ale capacităţii de transport, mai multe avioane care vor rămâne la sol şi suprataxe, analiştii urmărind rezultatele companiilor aeriene pentru indicii privind impactul războiului asupra profitului şi veniturilor.

Companiile aeriene susţin că este dificil de previzionat cum se va modifica cererea în semestrul doi din 2026 deoarece turiştii sunt îngrijoraţi de turbulenţe şi de majorările de preţ.

