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Un bărbat a intrat în topul celor mai bogaţi oameni din lume: s-a trezit din senin cu 22 de miliarde de dolari

Un bărbat a intrat în topul celor mai bogaţi oameni din lume: s-a trezit din senin cu 22 de miliarde de dolari - Un bărbat a intrat în topul celor mai bogaţi oameni din lume: s-a trezit din senin cu 22 de miliarde de dolari - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.06.2026, 16:05 | Modificat la 03.06.2026, 16:06

Un bărbat din Turcia a intrat peste noapte în topul miliardarilor lumii după ce s-a trezit din senin cu 22 de miliarde de dolari în cont. Omul spune că nu ştie cum au ajuns banii acolo.

Ahmad Jahangard Takalo are 32 de ani, s-a născut în Azerbaidjan, dar de 10 ani este stabilit în Van, un oraş din estul Turciei. Potrivit Euronews, într-o zi omul a mers la un supermarket local pentru a-şi face cumpărăturile zilnice, moment în care casieriţa i-a spus că i-a fost refuzat cardul. După mai multe încercări, Takalo a mers apoi la bancă pentru a cere explicaţii.

Nimeni nu ştie cum au ajuns banii în cont

Nici banca emitentă a cardului nu ştia despre ce e vorba, dar în urma verificărilor s-a aflat că în contul bărbatului figura suma de 1.000 de miliarde de lire turceşti, echivalentul a 21,8 miliarde de dolari. Omul spune că nu are nici vagă idee despre cum ar fi putut ajunge această sumă uriaşă în contul său.

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Banca i-a blocat total contul până când îşi va da seama ce s-a întâmplat. Pentru că nimeni nu i-a dat nicio explicaţie, Takalo a apelat la Inteligenţa Artificială. AI-ul i-a spus că astfel de sume sunt folosite pentru realizarea unor proiecte mari de infrastructură sau pentru achiziţionarea unor cantităţi uriaşe de aur.

Redactia Observator
Redactia Observator
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