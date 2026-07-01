Cel puţin 5 morți, după ce un incendiu violent a cuprins un bloc de apartamente din Anvers

Cel puţin cinci persoane au murit miercuri într-un incendiu izbucnit într-un bloc de apartamente cu 10 etaje din oraşul belgian Anvers, a anunţat poliţia.

Purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Kim Bastiaens, a declarat postului local de televiziune VTM Nieuws că cel puţin cinci persoane au murit, dar a spus că este încă prea devreme pentru a oferi o cifră privind numărul răniţilor, deşi aceştia ar putea fi numeroşi. Se estimează că în clădirea situată pe malul stâng al râului Scheldt locuiau aproximativ 200 de persoane.

La faţa locului se aflau mai multe echipaje de pompieri din diferite districte, precum şi ambulanţe şi alte echipaje de urgenţă. Poliţia le-a cerut locuitorilor din zonă să ţină uşile şi ferestrele închise pentru a evita efectele nocive ale fumului gros care se ridica de la etajele superioare ale clădirii.

La începutul după-amiezii, căutările continuau pentru a identifica eventualele victime. Potrivit purtătoareo de cuvânt a pompierilor, incendiul, a cărui cauză rămâne încă necunoscută, a izbucnit puţin înainte de ora 10, în blocul cu 80 de apartamente.

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Mărturiile supraviețuitorilor

Supravieţuitorii au povestit că au rămas blocaţi în interiorul clădirii până la sosirea poliţiei şi a pompierilor, la scurt timp după izbucnirea incendiului, miercuri dimineaţa. Echipele de salvare au coborât locatarii pe faţada clădirii cu ajutorul scărilor şi frânghiilor.

„Mai întâi a căzut curentul. Trei minute mai târziu, a sunat alarma de incendiu. Până atunci, pe holuri era deja fum”, a povestit Geert Dewulf, care locuieşte la etajul 10, pentru postul de televiziune belgian VRTNWS. „Am încercat să coborâm singuri, dar nu am mai reuşit. Ne-am baricadat în apartamentul nostru şi am aşteptat pe terasă. Aproximativ 10 minute mai târziu, pompierii au venit să ne salveze de pe terasă cu scara lor de incendiu”, a continuat el.

Un alt locatar, care s-a prezentat drept Gerard, a povestit cum a ajutat o vecină să scape dintr-un apartament plin de fum, dar nu a reuşit să-i găsească pisica.

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, fost primar al oraşului Anvers, a declarat pe X că gândurile sale sunt alături de victime. Belgia a fost afectată de o serie de incendii grave în ultimele săptămâni, inclusiv unul într-un depozit din Bruxelles.