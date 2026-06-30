Bloc de locuințe, prăbușit în Atena. Mai multe persoane, căutate sub dărâmături

Un bloc de locuințe cu patru etaje s-a prăbușit, marți, în Atena, anunță autoritățile locale. Cel puțin patru persoane au rămas prinse sub dărâmături.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Petralona din Atena. La fața locului au ajuns zeci de pompieri și polițiști, iar operațiunile de salvare sunt în curs, anunță autoritățile locale.

Imaginile publicate de presa locală îi arătau pe salvatori căutând persoane prinse sub dărâmături. Pentru moment nu este clar ce a cauzat prăbuşirea clădirii cu şapte apartamente. Lucrări de construcţie erau în desfăşurare la o clădire alăturată şi ar fi putut provoca o prăbuşire treptată a imobilului, conform presei locale.

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Postul de televiziune public ERT a anunţat că cel puţin o persoană este dată dispărută, în timp ce agenţia de ştiri greacă ANA a raportat dispariţia a patru persoane.

"Echipe de pompieri sunt la faţa locului pentru a salva persoanele care ar putea fi prinse sub dărâmături" după prăbuşirea acestui mic imobil din cartierul Petralona, aproape de centrul capitalei greceşti, a afirmat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri.

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În imaginile difuzate în direct se putea vedea resturi de la balcoanele clădirii, precum şi echipe de salvare, însoţite de câini, desfăşurate la faţa locului pentru căutarea persoanelor dispărute.