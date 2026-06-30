Aproape 2.600 de noi milionari au apărut zilnic în 2025. Jumătate dintre ei, doar în SUA

Averea personală în 2025 a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere din ultimii ani, generând aproape un milion de noi milionari în dolari americani la nivel mondial, a afirmat banca elveţiană UBS în Raportul anual privind averea globală (Global Wealth Report) publicat marţi, relatează Reuters şi AFP.

UBS realizează în fiecare an un raport privind averea la nivel mondial, intitulat "Global Wealth Report", care evaluează evoluţia averii gospodăriilor. Acesta vizează ansamblul activelor lor financiare şi nefinanciare (în principal imobiliare), din care se scad datoriile. Pentru a facilita comparaţiile între ţări, valoarea activelor este convertită în dolari.

În 2025, aproape 2.600 de persoane pe zi au devenit milionare

Anul trecut, aproape un milion de persoane din întreaga lume, sau echivalentul a 2.600 de persoane pe zi în medie, au văzut cum valoarea patrimoniului lor a atins pragul de un milion de dolari, incluzând atât activele financiare, cât şi cele imobiliare, conform estimărilor gigantului elveţian. În 2025, "au existat mai mulţi milionari ca niciodată, peste tot", a afirmat banca.

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Aproape jumătate dintre aceşti noi milionari au fost în SUA, precizează banca, "cu peste 440.000 de persoane în plus", urmate de China continentală, Japonia, Germania, Regatul Unit şi Franţa.

Conform acestui studiu, care se bazează pe un eşantion de 56 de ţări, averea personală, indiferent de nivelul acesteia, a crescut cu 10,8% în 2025, faţă de 4,6% în 2024 şi 4,2% în 2023, înregistrând astfel "cel mai rapid ritm de creştere din 2017", a calculat banca elveţiană.

Ce înseamnă să fii milionar în $

"A fi milionar în dolari nu înseamnă a avea un milion în bancă sau într-un portofoliu de investiţii", precizează studiul, locuinţa principală reprezentând cel mai mare activ al majorităţii gospodăriilor.

Această creştere se explică prin "vigoarea pieţelor financiare" şi "creşterea activelor nefinanciare", adaugă UBS, care remarcă totuşi că aceste câştiguri au fost inegale, în funcţie de regiuni şi de segmentele de avere. "Creşterea a fost deosebit de puternică în segmentele de avere de peste 5 milioane de dolari", subliniază banca.

Elveţia se află în fruntea clasamentului, cu o avere medie pe adult de 910.382 de dolari, urmată de Statele Unite (696.277 de dolari) şi Luxemburg (654.732 de dolari). Franţa se clasează pe locul 15, cu o avere medie de 341.359 de dolari, în urma Germaniei (346.613 dolari), dar înaintea Taiwanului (332.533 de dolari).

Inegalitatea s-a accentuat începând cu 2020

Averea exprimată în dolari americani a crescut disproporţionat de rapid în Europa, în mare parte datorită deprecierii dolarului faţă de euro de anul trecut, a constatat UBS.

Deşi averea medie a crescut, inegalitatea s-a accentuat începând cu 2020, a precizat UBS. Averea mediană, care reflectă mai bine nivelul mediu al scalei, a scăzut în majoritatea ţărilor, evidenţiind o prăpastie tot mai mare între cei mai bogaţi şi restul populaţiei, a adăugat banca.

Pentru acest raport, UBS a analizat 56 de pieţe care, potrivit estimărilor sale, reprezintă peste 92% din averea mondială.