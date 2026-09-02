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Video Celine Dion și-a surprins fanii la Paris și a cântat alături de ei. Artista revine pe scenă după 4 ani

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Editor Simona Moloiu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 21:25 | Modificat la 02.09.2026, 21:25

Moment plin de emoţie la Paris. Celine Dion le-a oferit fanilor o surpriză de neuitat. În paşi de dans, artista a început să cânte alături de oameni, ca şi cum ar fi fost un concert live. Celine Dion este în capitala Franţei pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de seria de 26 concerte foarte aşteptate din Paris.

O primire pe măsură pentru inegalabila Celine Dion. Cu muzică şi voie bună, zeci de fani s-au adunat în faţa hotelului Royal Monceau din Paris, aflat la doar 8 minute de Arcul de Triumf, pentru a o întâmpina pe cântăreaţa canadiană.

Celine Dion şi fanii au cântat celebrul hit "Pour que tu m'aimes", o melodie lansată acum 31 de ani şi compusă de Jean-Jacques Goldman. Îmbrăcată într-o rochie din piele, din colecţia de toamnă 2026, semnată de Lazaro Hernandez, asortată cu o pereche de pantofi stiletto, starul a dansat împreună cu fanii.

Primul turneu după retragerea artistei

Momentul a stârnit entuziasm în rândul comunităţii ei de fani, care aşteaptă revenirea pe scenă a artistei. Este primul turneu după retragerea din lumina reflectoarelor, de acum 4 ani, cauzată de boala sa neurologică gravă, numită Sindromul persoanei rigide.

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Cei 9 milioane de fani din toată lumea s-au înscris într-o loterie pentru a-şi asigura şansa de a cumpăra unul dintre cele 780 de mii de bilete puse la vânzare. Cele 26 de concerte vor avea loc pe o arenă din apropierea capitalei franceze, iar prima serie de concerte va începe pe 12 septembrie.

Simona Moloiu
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