Un sejur la mare în prima zi de toamnă s-a transformat într-un coşmar pentru mai mulţi turişti cazaţi la un hotel din staţiunea Saturn. În loc să se relaxeze şi să se bucure de nisip şi soare, 58 de persoane, printre care şi 11 minori, s-au confruntat cu o toxiinfecţie alimentară, după ce au luat masa la restaurantul unităţii de cazare. Şase victime au fost duse de urgenţă la spital, pentru că starea lor se agrava. Direcţia de Sănătate Publică Constanţa a demarat deja o anchetă şi aşteaptă rezultatele care vor arăta vinovaţii.

"Am crezut că mor", a spus un turist.

"Am mâncat la restaurant. Ne-am îmbolnăvit. Toată lumea este bolnavă în hotel", a adăugat o femeie.

"Dezastru! Eu de 20 de ani vin la mare, dar n-am întâlnit aşa ceva", a mai precizat o persoană.

Articolul continuă după reclamă

Plan Roşu activat după zeci de apeluri la 112

Ora 20 şi 28 de minute. Apelurile la 112 încep să curgă. Imediat se activează Planul Roşu de Intervenţie. 30 de turişti acuză stări de rău, după ce au mâncat la restaurantul hotelului de trei stele din staţiunea Saturn, acolo unde erau cazaţi în regim All Inclusive.

"Mâncarea e dezastru. Toată dimineaţa mi-a fost foarte foarte rău. Frisoane. Am pus pilota pe mine, acum vara la câte grade sunt", a declarat un turist.

"Am mâncat un sos. M-a luat stomacul. După am avut frisoane", a susţinut altă persoană.

"Am avut dureri abdominale foarte rele. După aia a început soţia cu vărsături, acum băiatul...", a adăugat un bărbat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

58 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Numărul victimelor continuă să crească. În total, 58 de persoane, dintre care 11 minori, au nevoie de îngrijiri medicale. Doi copii, trei femei şi un bărbat, cu simptome grave sunt transportaţi de urgenţă la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa.

"E vorba de 27 de persoane care prezintă simptome de toxiinfecţie alimentară", a declarat Paul Foleanu, viceprimar Mangalia.

"Acuzau stări de rău, de greaţă, vomitături, mai ales în rândul copiilor, că aceştia au fost cei mai afectaţi. Dintre persoanele transportate la spital este şi o femeie însărcinată", a explicat Alexandru Costache, ISU Constanţa.

Abia după două ore şi 12 minute Planul Roşu a fost dezactivat.

Ancheta DSP a declanşat un scandal în faţa hotelului

Inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică Constanţa s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au început o anchetă epidemiologică. În timp ce aceştia recoltau probe, în afara hotelului s-a iscat un scandal.

"Au fugit încolo cu căruţurile cu mâncare. Au aruncat la gunoi mâncarea. Mâncarea s-a servit la prânz şi la cină", a spus o femeie.

"Seara, după ce strângem bufetul, toată mâncarea se aruncă la gunoi. Ce pleacă cu mâncarea în partea cealaltă este mâncare care pleacă la personal. Aţi înţeles? Da, avem cazare de personal. Sunteţi bolnavi pentru că beţi foarte multe sucuri reci, mâncaţi ciorbe calde. V-aţi adus de acasă mâncăruri", a subliniat Marius Tudorache, bucătar-şef.

Turiştii reclamă şi condiţiile din hotel

În plus, turiştii acuză că nici condiţiile din hotel nu sunt tocmai cele mai bune.

"Este un hotel pentru primul an închiriat de o societate. A fost închiriat la o societate comercială, având ca obiect de activitate Hoteluri şi Restaurante", mai spune viceprimarul.

Mulţi dintre ei vor să-şi scurteze acum sejurul, ba chiar unii şi-au făcut deja bagajele încă de aseară.

"Trebuia să stau până vineri, dar nu mai am curaj să mănânc nimic de aici", a declarat un turist.

Acum se aşteaptă rezultatele anchetei care vor scoate la iveală motivul pentru care s-au îmbolnăvit 58 de oameni.