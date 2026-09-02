Danemarca trimite recruţi la antrenament în Groenlanda, după ce SUA a anunţat că îşi doreşte insula

Pentru prima dată în istoria recentă, recruţi danezi au fost detaşaţi în Groenlanda, în contextul în care Danemarca caută să îşi întărească prezenţa în zona arctică în urma revendicărilor SUA, transmite Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a încercat în mod repetat să achiziţioneze insula semiautonomă daneză, invocând preocupări legate de securitatea naţională şi acuzând Copenhaga că neglijează apărarea zonei arctice. Danemarca şi Groenlanda au respins ferm ideea.

Tinerii fac parte din prima cohortă recrutată în baza noului program extins de înrolare destinat să producă soldaţi capabili să acţioneze într-una din cele mai importante strategic şi mai dificile regiuni ale regatului.

Guvernul de la Copenhaga a promis miliarde de dolari pentru a întări apărarea zonei arctice după ce ministrul apărării a recunoscut că ani de zile regiunea a fost subfinanţată.

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"Desigur, facem parte dintr-o imagine mai amplă a comunicării strategice despre Groenlanda, dar rolul nostru aici este doar de a continua antrenamentul recruţilor, al soldaţilor, şi de a dobândi mai multă experienţă în antrenamentul pe terenul şi în clima arctice", a declarat comandantul companiei, căpitanul Laura Jepsen.

Recruţii participă la Arctic Endurance, un exerciţiu militar danez care antrenează soldaţi pentru luptă şi supravieţuire în condiţii extreme.

Exerciţiile fac parte din misiunea Arctic Sentry a NATO, lansată în acest an pentru a întări prezenţa Alianţei şi a atenua tensiunile din cadrul NATO după declaraţiile lui Trump cu privire la Groenlanda.

Rusia, care deţine cea mai mare prezenţă militară în zona arctică, a criticat activitatea tot mai intensă a NATO în regiune, calificând-o drept o ameninţare directă pentru securitate şi care creşte riscul de confruntare.

China, la rândul ei, şi-a sporit activitatea în această regiune bogată în zăcăminte minerale, mai ales în parteneriat cu Rusia.

Antrenându-se la nord de Cercul Polar, recruţii danezi s-au deplasat printr-un peisaj de stânci goale şi vaste întinderi, fără niciun copac la orizont.

"Cred că aceasta transmite un mesaj că Danemarca se consolidează pentru viitor", a spus unul dintre ei, Anton, în vârstă de 22 de ani, pentru Reuters.