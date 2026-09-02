Numărul cadurilor bancare pentru copii şi adolescenţi este în creştere, dar economiştii îi avertizează pe părinţi: calculaţi bine avantajele şi dezavantajele. Chiar dacă adulţii pot să aibă mai bine controlul banilor, cei mici sunt mai expuşi fraudelor, iar folosirea execesivă a telefonului şi a aplicaţiilor bancare îi face mai repede dependenţi de tehnologie.

Luca are 17 ani şi card de când a primit buletinul. Părinții i l-au făcut ca să primească bursa, iar acum îi trimit şi ei bani, dar îi şi monitorizează cheltuielile.

"E mult mai uşor aşa instant, cu un mesaj, dacă am nevoie de încă zece lei de încă 15 lei, nu am la mine o sun pe mama şi rapid am banii şi după pot să îi dau înapoi. Poate să vadă din aplicaţie câţi bani am, poate să îl încarce, poate să îl blocheze", a spus Luca.

La 13 ani, Rareș are şi el propriul card.

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"Îl folosesc când trebuie să îmi cumpăr ceva de mâncare sau la orice. Le cer sau uneori îmi pun să am pentru o săptămână 100 de lei", a spus Rareş.

Adriana a ales aceeași soluție pentru fiica ei ca să o înveţe să îşi gestioneze bugetul.

"Cred că este foarte important să o facem de la o vârstă fragedă, astfel încât când încep să câşige să ştie cum să îşi administreze bănuţii", a spus Adriana.

La cele mai multe bănci din România, vârsta minimă pentru a avea propriul card este de 14 ani, însă există și câteva excepții, în care primul card poate fi emis începând de la 10 ani. Aceste produse sunt dedicate în special adolescenților, nu au costuri de administrare și, cel mai important, contul poate fi gestionat de la distanță prin aplicația părinților.

Ce riscuri văd economiștii în folosirea cardurilor de către cei mici

Există, însă, și dezavantaje. Copilul poate să cheltuie mai uşor când nu văd cum se împuţinează banii.

"Îmi e mai usor să îi gestionez de pe card, dar sunt şi mai cheltuitor cu cardul după mine, pentru că instant pot să ating cardul acolo şi pac, magie, s-a plătit", a mai spus Luca.

"Adolescenţii trebuie să înţeleagă că respectivele sume de bani, întotdeauna, vin în urma unui efort. Este sănătos să se funcţioneze în acest fel. 04.08 - În momentul în care există această legătură cred că vine şi mare parte din atenţia la cheltuirea respectivilor bani. Dacă senzaţia e că banii respectivi vin de undeva nelimitat, sigur că pleacă mai uşor", a explicat Marcel Pîrvu, analist financiar.

În România, două treimi dintre adolescenți primesc bani de buzunar. Cei care au sub 14 ani primesc, în medie, până la 300 de lei pe lună, iar cei mai mari, spre 600 de lei.