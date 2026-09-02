Noapte de groază pe litoral. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, după ce aproape 60 de turişti cazaţi într-un hotel din Saturn au început să se simtă rău concomitent, la scurt timp după ce au luat cina, în regim All Inclusive. Şase oameni au ajuns la spital - printre ei o gravidă şi doi copii, în timp ce ceilalţi au fost trataţi chiar în hotel. Au urmat controale la restaurantul care, culmea, fusese amendat şi în urmă cu 3 zile pentru nereguli. Bucătarul şef a avut o explicaţie cinică: de vină sunt turiştii, ca şi-au adus mâncare de acasă.

Planul Roşu de intervenţie a fost declanşat după ce dintr-un hotel din Saturn, Neko, zeci de oameni care acuzau stări de rău au cerut ajutor la 112. 58 de persoane, între care 11 minori, au fost evaluate medical. Patru adulți și doi copii au fost transportați la spital.

Oamenii au început să se simtă brusc rău după ce au servit masa la restaurantul hotelului de 3 stele din Saturn, în regim all inclusive. Imediat, a fost declanşat planul roşu de intervenţie.

"Am mâncat la restaurant. Ne-am îmbolnăvit. Toată lumea este bolnavă în hotel". "Dezastru! Eu de 20 de ani vin la mare, dar n-am întâlnit aşa ceva". "Mâncarea e dezastru. Frisoane. Am pus pilota pe mine, acum vara la câte grade sunt". "Am mâncat un sos. M-a luat stomacul. După am avut frisoane". " Am avut dureri abdominale foarte rele. După aia a început soţia cu vărsături", au spus oamenii.

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Apoi au început anchetele.

"Unitatea fusese controlată anterior de către colegii noştri, au fost dispuse măsuri, s-au dispus remedierea neconformităţilor si a fost sancţionată. Agentul economic nu s-a pliat cerinţelor sanitar veterinare iar starea unitătii in momentul controlului a fost mai precară decât cea iniţială", a declarat Corina Ivanciu, director DSVSA Constanţa.

Şi de data acesta, au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 117.000 de lei şi a fost dispusă oprirea temporară a unităţii alimentare. Între timp, se aşteaptă şi rezultatele anchetei epidemiologice. Culmea, în timp ce inspectorii DSP recoltau aseară probele, în faţa hotelului s-a iscat un scandal.

"Au fugit încolo cu căruţurile cu mâncare. Au aruncat la gunoi mâncarea", a spus o femeie revoltată.

"Seara, după ce strângem bufetul, toată mâncarea se aruncă la gunoi. Sunteţi bolnavi pentru că beţi foarte multe sucuri reci, mâncaţi ciorbe calde. V-aţi adus de acasă mâncăruri", a spus Marius Tudorache, bucătar-şef.

Șase persoane au ajuns la spital, printre ele o gravidă și doi copii

Doi copii şi patru adulţi, printre care şi o femeie însărcinată, au avut simptome grave şi au fost duşi la spital.

"E vorba de persoane care prezintă simptome de toxiinfecţie alimentară", a declarat Paul Foleanu, viceprimar Mangalia.

"Acuzau stări de rău, de greaţă, vomitături, mai ales în rândul copiilor, că aceştia au fost cei mai afectaţi", a spus Alexandru Costache, ISU Constanţa.

În plus, turiştii acuză că nici condiţiile de cazare nu sunt cele mai bune. Mulţi dintre ei au decis să plece din hotel fie aseară, fie de dimineaţă.

"Trebuia să stau până vineri, dar nu mai am curaj să mănânc nimic de aici". "Am avut 4 nopţi şi 5 zile, am stat 2. Diferenţa stăm în altă parte". "A mâncat ceva peşte. Efectiv era stricat. Am cerut să ne dea banii înapoi. A zis că nu, că am făcut prin agenţie. La alţii le-au dat. O să mergem în altă parte". "Am venti sănătoşi şi putem pleca bolnavi de aici, ce mâncare oribilă a fost". "Nu suntem în siguranţă şi copiii s-au speriat şi ne-au făcut rezervare. Au zis că nu vor să ne pierdem concediul ăsta amărât", au spus oamenii.

Inspectorii ANPC au dispus ca turiştii spitalizaţi să primească înapoi toţi banii plătiţi pentru sejur. Ceilalţi turişti pot cere şi ei rambursare, fie pe mâncare, fie pe întreg sejurul.

Reprezentanţii hotelului au transmis că regretă situaţia creată şi că hotelul rămâne deschis şi fără blocul alimentar, care este temporar închis. Aseară în hotel se aflau aproximativ 700 de oaspeţi.